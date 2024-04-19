اغتيال قائد كتيبة طولكرم “أبو شجاع” وعدد من المقاومين في مخيم نور شمس

أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس محمد جابر الملقب بـ”أبو شجاع”، وعدد آخر من المقاومين خلال عملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية داخل المخيم، قولها إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أحد منازل المواطنين في حارة العيادة بالمخيم، وقامت بتصفية 4 شبان الذين كانوا يتحصنون داخله.

#عاجل| مصادر فلسطينية: استشهاد قائد #كتيبة_طولكرم في #سرايا_القدس وأحد مؤسسيها الشهيد محمد جابر "#أبو_شجاع" بعد محاصرة قوات الاحتلال #مخيم_نور_شمس لأكثر من 18 ساعة، ليلتحق بشقيقه الشهيد محمود الذي ارتقى قبل فترة . pic.twitter.com/KnpPo6sVIE — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 19, 2024

ويعتبر “أبو شجاع” أحد مؤسسي كتيبة طولكرم، ونجا من عدة محاولات لاغتياله، فيما استشهد شقيقه “محمود” خلال عدوان شنّه جيش الاحتلال على مخيم نور شمس في ديسمبر الماضي.

ومساء الخميس، بدأت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحاماً واسعاً لمخيم نور شمس، وفرضت حصاراً مشدداً عليه، واستقدمت تعزيزات عسكرية للعملية المستمرة في المخيم .

🎥دمار واسع ينفذه جيش الاحتلال بـ #مخيم_نور_شمس في #طولكرم خلال الاجتياح المستمر. pic.twitter.com/ZMZksOCjdc — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 19, 2024

وخاض المقاومون اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في المخيم، وفجروا عدداً من العبوات الناسفة فيها.

🎥 لحظة تفجير #المقاومة عبوة ناسفة بآلية لجيش الاحتلال في #مخيم_طولكرم . pic.twitter.com/CD3KkybCWl — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 19, 2024

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود أحدهم ضابط بجروح خلال الاشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شمس، لافتاً إلى أن اثنين من الجنود المصابين بحالة خطيرة .

وفي وقتٍ سابق الجمعة، استشهد الشاب سليم فيصل غنام (30 عاما)، والذي ما زال جثمانه مسجى داخل أحد منازل المخيم، علما أنه شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال الواسع على المخيم في التاسع عشر من تشرين أول/ اكتوبر 2023.

وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو مؤثر يظهر والدة الشهيد غنام وهي تودّعه.

"مظلليش حدا يا سليم" 💔.. والدة الشهيد #سليم_غنام تودعه بعد ارتقائه برصاص الاحتلال في #مخيم_نورشمس بـ #طولكرم، علماً أن له شقيقين شهيدين ارتقيا في اجتياحات سابقة. pic.twitter.com/z5TFs6FyNp — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 19, 2024

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوجود إصابة لأحد طواقمه بعيار ناري بالقدم وهو المسعف المتطوع حمزة الجيتاوي، خلال عمله في نقطة إسعاف داخل المخيم، وإصابة أخرى لشاب بالقدم.

وأضاف أن بلاغات ترد للهلال الأحمر من داخل المخيم، ومنها حالة مرضية لمسن توفي صباح اليوم، لتأخر وصوله الى المستشفى، وهو ما زال داخل المخيم حتى الآن.

ويتعرّض مخيم نور شمس شرق طولكرم، لعمليات عسكرية اسرائيلية بين الفينة والأخرى، يتعمد خلالها جيش الاحتلال تدمير البنية التحتية، في محاولة لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة. كما يقول الأهالي