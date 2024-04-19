الرئيسية » تقارير » اغتيال قائد كتيبة طولكرم “أبو شجاع” وعدد من المقاومين في مخيم نور شمس

اغتيال قائد كتيبة طولكرم “أبو شجاع” وعدد من المقاومين في مخيم نور شمس

بقلم

أفادت مصادر محلية ووسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس محمد جابر الملقب بـ”أبو شجاع”، وعدد آخر من المقاومين خلال عملية عسكرية واسعة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر محلية داخل المخيم، قولها إن قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت أحد منازل المواطنين في حارة العيادة بالمخيم، وقامت بتصفية 4 شبان الذين كانوا يتحصنون داخله.

ويعتبر “أبو شجاع” أحد مؤسسي كتيبة طولكرم، ونجا من عدة محاولات لاغتياله، فيما استشهد شقيقه “محمود” خلال عدوان شنّه جيش الاحتلال على مخيم نور شمس في ديسمبر الماضي.

أبو شجاع كتيبة طولكرم
أبو شجاع كتيبة طولكرم

ومساء الخميس، بدأت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحاماً واسعاً لمخيم نور شمس، وفرضت حصاراً مشدداً عليه، واستقدمت تعزيزات عسكرية للعملية المستمرة في المخيم .

وخاض المقاومون اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في المخيم، وفجروا عدداً من العبوات الناسفة فيها.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 4 جنود أحدهم ضابط بجروح خلال الاشتباكات مع المقاومين في مخيم نور شمس، لافتاً إلى أن اثنين من الجنود المصابين بحالة خطيرة .

وفي وقتٍ سابق الجمعة، استشهد الشاب سليم فيصل غنام (30 عاما)، والذي ما زال جثمانه مسجى داخل أحد منازل المخيم، علما أنه شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال الواسع على المخيم في التاسع عشر من تشرين أول/ اكتوبر 2023.

وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو مؤثر يظهر والدة الشهيد غنام وهي تودّعه.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بوجود إصابة لأحد طواقمه بعيار ناري بالقدم وهو المسعف المتطوع حمزة الجيتاوي، خلال عمله في نقطة إسعاف داخل المخيم، وإصابة أخرى لشاب بالقدم.

وأضاف أن بلاغات ترد للهلال الأحمر من داخل المخيم، ومنها حالة مرضية لمسن توفي صباح اليوم، لتأخر وصوله الى المستشفى، وهو ما زال داخل المخيم حتى الآن.

ويتعرّض مخيم نور شمس شرق طولكرم، لعمليات عسكرية اسرائيلية بين الفينة والأخرى، يتعمد خلالها جيش الاحتلال تدمير البنية التحتية، في محاولة لضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة. كما يقول الأهالي

قد يعجبك أيضاً

الإمارات وإسرائيل في شرق أفريقيا.. مخطط خطير

نظام المهداوي يكتب: الإمارات وإسرائيل في شرق أفريقيا.. مخطط خطير هذه تفاصيله وأهدافه

اغتيال قائد كتيبة طولكرم “أبو شجاع” وعدد من المقاومين في مخيم نور شمس

مدمن مخدرات اقدم على باغتصاب شقيقتيه في الديوانية في العراق

“فعل شيطاني” .. شاب يغتصب شقيقتيه في العراق! (صور)

الشرطة الفرنسية

اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن تهديد بتفجير قنبلة

نتنياهو

تطور خطير.. مخاوف إسرائيلية من إصدار العدل الدولية مذكرة اعتقال لنتنياهو والأخير يستغيث بهؤلاء

يعلق على تصويت الأمم المتحدة لعضوية فلسطين الكاملة

تعليق ناري من فايز الدويري على الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior