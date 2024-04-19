اعتقال مقتحم القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن تهديد بتفجير قنبلة

وطن – أعلنت الشرطة الفرنسية، توقيف رجل اقتحم القنصلية الإيرانية في باريس، بعد بلاغ عن تفجيره المقر بقنبلة.

وفرض طوق أمني حول قنصلية إيران في العاصمة باريس، بعدما رأى شاهد، رجلًا يدخل إليها حاملًا قنبلة يدوية أو سترة ناسفة، حسبما أعلنت الشرطة.

الشرطه الفرنسيه قد تقتحم القنصليه الايرانيه في باريس في اي لحظه ابتداء من الان حيث وصلت لهم رساله عاجله من شخص انه متأكد ان هناك انتحاري دخل بالفعل ومعه حزام ناسف ومتفجرات الي القنصليه pic.twitter.com/qhB9npm6IC — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) April 19, 2024

وحشد قائد الشرطة لوران نونيز، كتيبة البحث والتدخل (بي آر آي) وهي قوة خاصة تابعة للشرطة، وذلك بعدما تقدمت القنصلية بطلب للتدخل.

القنصلية تطلب التدخل

وتم تطويق منطقة القنصلية الإيرانية الواقعة في جادة أيينا في الدائرة 16 غرب العاصمة، بشكل كامل وانتشرت قوة شرطة معززة.

تعليق المترو

فيما وعلقت رحلات خطي المترو التاسع والسادس اللذين يؤديان إلى محطة تروكاديرو الأقرب إلى القنصلية الإيرانية، كما كتبت إدارة سكك الحديد على منصة “إكس”.

الشرطة الفرنسية تطوق القنصلية الإيرانية في باريس بعد التبليغ عن رجل يهدد بتفجير نفسه.. التفاصيل مع مراسل الجزيرة حافظ مريبح#الأخبار pic.twitter.com/LhZLyJgANl — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 19, 2024

هجوم على إيران

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات من تعرض إيران لهجمات بطائرات مسيرة نفذتها إسرائيل في أعقاب الهجوم الذي نفذته إيران على إسرائيل قبل أيام، ردا على استهداف الأخيرة للقنصلية الإيرانية في دمشق.

وفي حين تلتزم إسرائيل الصمت على تبني الهجوم، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إنّ بلاده ليست لديها خطة للرد على إسرائيل على الفور.