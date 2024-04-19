الرئيسية » الهدهد » أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب “جثمان والده” (فيديو)

أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب “جثمان والده” (فيديو)

بقلم
أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب "جثمان والده"

وطن – في مشهد أثار الجدل عبر مواقع التواصل ظهر الفنان المصري أحمد السعدني، الجمعة، بجنازة والده الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني وهي يعتدي على الصحفيين والإعلاميين المتواجدين بالجنازة لفظيا وينهرهم، وذلك عقب تجمهرهم حوله في محاولة منهم لتصوير جثمان والده الفنان الراحل الذي هزت وفاته الوسط الفني المصري والعربي.

والجمعة، غيب الموت صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وأكد نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي خبر وفاة السعدني الذي لاقى تفاعلا كبيرا حيث نعى الفنان الراحل الآلاف داخل الوسط الفني وخارجه عبر مواقع التواصل.

نجل صلاح السعدني يشتم الصحفيين وينفعل بجنازة والده

أحمد السعدني بحسب المقطع الذي راج عبر منصات التواصل ورصدته (وطن)، ظهر وهو يستقل سيارة نقل جثمان والده صلاح السعدني، وفجأة انفعل على الصحفيين والمصورين وحذرهم من التصوير.

وقام أحمد السعدني بتوجيه السباب إلى أحدهم واعتدى عليه لفظيا؛ الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، الذين استنكروا خروج هذا التصرف منه.

  • اقرأ أيضا:
رأي صلاح السعدني في الإخوان يعود للواجهة بعد وفاته.. فاجأ الجميع (فيديو)

جنازة صلاح السعدني

ووسط حضور كبير شيعت جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،ودفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

ويشار إلى أن الفنان الراحل صلاح السعدني بدأ مشواره الفني بمسرح جامعة القاهرة، حيث كان يدرس في كلية الزراعة مع صديقه عادل إمام.

واحترف التمثيل في منتصف الستينيات، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته ومساحات أكبر في الأعمال خلال فترة السبعينيات، التي لمع نجمه فيها بشكل كبير.

ومنذ مسلسل “القاصرات” في عام 2013، غاب الفنان المصري عن الأضواء والإعلام، وأعلن مؤخرا إصابته بالزهايمر الذي عانى منه لفترة قبل وفاته.

قد يعجبك أيضاً

الأمير النائم

الأمير النائم في أحدث صورة بعد مرور 20 عاماً على وجوده في المستشفى

وفاة محمد فارس.. رحيل "نيل أرمسترونج العرب" الذي حاربه الأسد الأب وضيق عليه الابن

وفاة محمد فارس.. رحيل “نيل أرمسترونج العرب” الذي حاربه الأسد الأب وضيق عليه الابن

أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب "جثمان والده"

أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب “جثمان والده” (فيديو)

جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد أصبح المرشح الأوفر حظا، حسب التصنيفات الحالية، للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

لاعب ريال مدريد يصبح المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024

فوضى واشتباكات.. أمن الجزائر استعمل القوة مع بعثة نهضة بركان

فوضى واشتباكات.. أمن الجزائر استعمل القوة مع بعثة نهضة بركان ومسؤول كبير يستفزهم بما قاله (فيديو)

معارك بالوكالة: العراق وإيران والاضطرابات في الشرق الأوسط

معارك بالوكالة: العراق وإيران والاضطرابات في الشرق الأوسط

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior