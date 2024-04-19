أحمد السعدني يعتدي على الصحفيين بالجنازة.. والسبب “جثمان والده” (فيديو)

وطن – في مشهد أثار الجدل عبر مواقع التواصل ظهر الفنان المصري أحمد السعدني، الجمعة، بجنازة والده الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني وهي يعتدي على الصحفيين والإعلاميين المتواجدين بالجنازة لفظيا وينهرهم، وذلك عقب تجمهرهم حوله في محاولة منهم لتصوير جثمان والده الفنان الراحل الذي هزت وفاته الوسط الفني المصري والعربي.

والجمعة، غيب الموت صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، وأكد نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي خبر وفاة السعدني الذي لاقى تفاعلا كبيرا حيث نعى الفنان الراحل الآلاف داخل الوسط الفني وخارجه عبر مواقع التواصل.

نجل صلاح السعدني يشتم الصحفيين وينفعل بجنازة والده

أحمد السعدني بحسب المقطع الذي راج عبر منصات التواصل ورصدته (وطن)، ظهر وهو يستقل سيارة نقل جثمان والده صلاح السعدني، وفجأة انفعل على الصحفيين والمصورين وحذرهم من التصوير.

وقام أحمد السعدني بتوجيه السباب إلى أحدهم واعتدى عليه لفظيا؛ الأمر الذي أثار استياء الكثيرين، الذين استنكروا خروج هذا التصرف منه.

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جنازة صلاح السعدني

ووسط حضور كبير شيعت جنازة الفنان صلاح السعدني من مسجد الشرطة بالشيخ زايد،ودفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

دموع أحمد السعدني خلال وداع والده #صلاح_السعدني اليوم، وتأثر واضح من النجوم الذين كانوا حاضرين في الجنازة من #أحمد_حلمي، هنا الزاهد إلى محمد إمام، أحمد فهمي وغيرهم pic.twitter.com/glRVVqFolz — ET بالعربي (@ETbilArabi) April 19, 2024

ويشار إلى أن الفنان الراحل صلاح السعدني بدأ مشواره الفني بمسرح جامعة القاهرة، حيث كان يدرس في كلية الزراعة مع صديقه عادل إمام.

واحترف التمثيل في منتصف الستينيات، قبل أن يحصل على فرصة إثبات موهبته ومساحات أكبر في الأعمال خلال فترة السبعينيات، التي لمع نجمه فيها بشكل كبير.

ومنذ مسلسل “القاصرات” في عام 2013، غاب الفنان المصري عن الأضواء والإعلام، وأعلن مؤخرا إصابته بالزهايمر الذي عانى منه لفترة قبل وفاته.