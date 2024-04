قبل الكلاسيكو .. رئيس برشلونة بتصريحٍ ناري ضدّ ريال مدريد

قبل يومين من مباراة الكلاسيكو، قال رئيس برشلونة خوان لابورتا، إنّه ما يتعين علينا القيام به الآن هو “الفوز في ريال مدريد”.

صحيفة “سبورت” قالت إن الفوز هو “الرصاصة الأخيرة” التي يملكها برشلونة لتجنب توديع الدوري الإسباني، وإن الخسارة ستترك الفريق الكتالوني متأخرًا بـ11 نقطة، ووقتها سيكون اللقب في جيوب لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويحل برشلونة الجريح ضيفًا على ريال مدريد، يوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ريال مدريد على ملعب سانتاغو برنابيو.

ولم يرغب رئيس برشلونة في الحديث عن النادي بعد الخروج مع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان.

We will be back 💪 pic.twitter.com/d5MmoXCFmE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2024