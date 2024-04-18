قبل الكلاسيكو .. رئيس برشلونة بتصريحٍ ناري ضدّ ريال مدريد

قبل يومين من مباراة الكلاسيكو، قال رئيس برشلونة خوان لابورتا، إنّه ما يتعين علينا القيام به الآن هو “الفوز في ريال مدريد”.

صحيفة “سبورت” قالت إن الفوز هو “الرصاصة الأخيرة” التي يملكها برشلونة لتجنب توديع الدوري الإسباني، وإن الخسارة ستترك الفريق الكتالوني متأخرًا بـ11 نقطة، ووقتها سيكون اللقب في جيوب لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويحل برشلونة الجريح ضيفًا على ريال مدريد، يوم الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني على ريال مدريد على ملعب سانتاغو برنابيو.

التدريبات متواصلة على قدم وساق بعين على الكلاسيكو pic.twitter.com/0ZGNguz9FG — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) April 18, 2024

ولم يرغب رئيس برشلونة في الحديث عن النادي بعد الخروج مع ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان.

We will be back 💪 pic.twitter.com/d5MmoXCFmE — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 17, 2024

برشلونة .. 3 انتكاسات في العام 2024

وعانى مشجعو برشلونة من 3 انتكاسات، في العام 2024، حيث ودَّع الفريق كأس السوبر الإسباني، يوم 14 يناير، وكأس ملك إسبانيا، يوم 24 يناير، ودوري أبطال أوروبا يوم 16 أبريل.

واللقب الرابع والأخير الذي يمكن لبرشلونة القتال من أجله هو الدوري الإسباني، لكن المهمة ليست سهلة، حيث يتأخر بثماني نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

والخيار الوحيد لمواصلة القتال مع بعض الأمل هو الفوز على ريال مدريد في معقله وتقليص الفارق إلى 5 نقاط.

ومنذ خسارة برشلونة 3/5 على ملعبه أمام فياريال، يوم 27 يناير، لم يخسر النادي الكتالوني في الدوري الإسباني في 10 مباريات.

وفاز برشلونة 8 مرات وتعادل مرتين.

لكن الخسارة 1/4 أمام باريس سان جيرمان والخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أشعلا الأجواء في برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد.