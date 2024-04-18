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سلطنة عمان .. صور للحظة العثور على ضحايا جدد فقدوا في “منخفض المطير”

بقلم
العثور على ضحايا فقدوت في منخفض المطير في سلطنة عمان

نشر الدفاع المدني في سلطنة عمان، صوراً توثّق لحظة عثوره على جثمان مواطنة مفقودة في منطقة الشريخة بولاية محوت، ومقيم من الجنسية الآسيوية بولاية صحم، بسبب تأثر البلاد بـ”منخفض المطير” الجوي منذ عدة أيام.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه في منصة إكس، إنّه بالعثور على هاتين الجثتين يرتفع عدد الوفيات جراء الحالة الجوية إلى 21، وما تزال عمليات البحث عن مفقودين اثنين آخرين مستمرة.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها المكثفة للبحث عن المفقودين في منخفض المطير.

وبدأت الحياة تعود لطبيعتها بشكل تدريجي في السلطنة منذ يوم أمس الأربعاء مع تلاشي تأثيرات منخفض المطير الجوي، الذي بدأ يوم الأحد الماضي، ووصل ذروته يوم الثلاثاء، وتسبب بخسائر بشرية ومادية.

بينما قال عبدالله الخضوري مدير عام الأرصاد الجوية العمانية، إن المختصين بالمركز الوطني للإنذار المبكر أشاروا إلى أن هناك مؤشرات أولية لتأثر أجواء سلطنة عمان بحالة جوية جديدة الأسبوع المقبل. وفق صحيفة الرؤية العمانية

وأضاف أنه سيتم متابعة المستجدات والتحديثات، واذا ثبتت ستكون أقل شدة من “منخفض المطير“.

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العثور على ضحايا فقدوت في منخفض المطير في سلطنة عمان

سلطنة عمان .. صور للحظة العثور على ضحايا جدد فقدوا في “منخفض المطير”

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