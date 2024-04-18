سعر ساعة جوارديولا التي ارتداها في مباراة ريال مدريد صادم ولم يُصنع منها إلا 50 حول العالم!

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا ارتدي ساعة ثمينة بقيمة 1.4 مليون دولار في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

ويعد جوارديولا واحدًا من القلائل المحظوظين الذين تمكنوا من ارتداء إحدى ساعات العلامة التجارية “ريتشارد ميل” الأكثر تميزًا بعد أن شوهد وهو يرتديها ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء.

وشوهد مدرب مانشستر سيتي وهو يرتدي ساعة Richard Mille 27-01 التي هي ساعة إصدار خاص صممت تكريما لأيقونة التنس الإسباني رافائيل نادال.

وتم تصنيع 50 ساعة فقط في جميع أنحاء العالم. ويعد جوارديولا، أحد مدربي كرة القدم الأعلى أجرًا في العالم، من المالكين القلائل لهذه الساعة.

ويبلغ سعر الساعة 1.4 مليون دولار، وحتى بالنسبة لبعض أغنى المشاهير، فهي ليست في متناول يدهم. وفق ماركا

وقد ارتدى جوارديولا ساعة يد “ريتشارد ميل” المذهلة خلال مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل المثير 3-3 على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

بالإضافة إلى تصميمها المذهل، تتضمن جوهرة المدرب ميزة كونها أخف ساعة ميكانيكية في العالم.

وتعتبر ساعة Richard Mille 27-01 تحفة فنية في صناعة الساعات، حيث يدعي صانعوها أنها مصممة لتحمل التسارع الذي يتجاوز 5000 جرام.

تم عرض الساعة للبيع مقابل 860 ألف دولار، ولكن مع مرور الوقت تضاعفت قيمتها تقريبًا.

وحقيقة أن محترفي الرياضة مثل نادال وغوارديولا يرتدونها تجعل هذه القطعة، التي تمثل أحدث صناعة الساعات، أكثر حصرية.

وعبر نادي ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تخطيه مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء مواجهة الإياب بينهما على ملعب الاتحاد بالتعادل (1-1)، علماً بأن مباراة الذهاب كانت انتهت بنتيجة (3-3).

ويلتقي ريال مدريد في الدور المقبل مع بايرن ميونيخ المتأهل بفوزه على آرسنال -0 إيابا في ميونيخ بعدما تعادلا 2-2 ذهابا في لندن.