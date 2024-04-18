جريمة تهز العراق .. نحر ابنته وطعن ابنه وحاول الإنتحار!

هزّت جريمة مروعة بلدة تلعفر في نينوى بالعراق، الخميس، بعدما أقدم أب على ذبح ابنته بآلة حادة (سكين) ليرديها قتيلة على الفور، كما حاول أن يرتكب بابنه ذات الشيء، لكنه نجا، فيما حاول هو الانتحار بعد جريمته.

ووفق وسائل اعلام محلية، فقد أقدم عراقي في الأربعينيات من عمره على ارتكاب جريمة مروعة في حق طفليه، 7 و10 سنوات، بعد أن هاجمهما قبل أن يطعن نفسه.

وأقدم الأب على ذبح ابنته بآلة حادة (سكين) ليرديها قتيلة على الفور، كما حاول أن يرتكب بابنه ذات الشيء، إلا أن الطفل تمكن من الفرار من بين يديه وأصيب بطعنات خفيفة، قبل أن تنقذه دورية شرطة كانت قريبة من مكان الحادث.

وحاول الأب بعد جريمته أن يطعن نفسه بالسكين ذاته، لكنه تعرض للإصابة، وتم نقله هو وابنه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما نقلت الطفلة إلى الطب الشرعي.

واعتاد الطفلان المجني عليهما على بيع الماء عند التقاطعات في الشوارع العامة. وإثر التحقيق، تبين أن الأب يعاني من أزمة نفسية، والأم منفصلة عنه.