الرئيسية » حياتنا » جريمة تهز العراق .. نحر ابنته وطعن ابنه وحاول الإنتحار!

جريمة تهز العراق .. نحر ابنته وطعن ابنه وحاول الإنتحار!

بقلم
أب ينحر ابنته في العراق

هزّت جريمة مروعة بلدة تلعفر في نينوى بالعراق، الخميس، بعدما أقدم أب على ذبح ابنته بآلة حادة (سكين) ليرديها قتيلة على الفور، كما حاول أن يرتكب بابنه ذات الشيء، لكنه نجا، فيما حاول هو الانتحار بعد جريمته.

ووفق وسائل اعلام محلية، فقد أقدم عراقي في الأربعينيات من عمره على ارتكاب جريمة مروعة في حق طفليه، 7 و10 سنوات، بعد أن هاجمهما قبل أن يطعن نفسه.

وأقدم الأب على ذبح ابنته بآلة حادة (سكين) ليرديها قتيلة على الفور، كما حاول أن يرتكب بابنه ذات الشيء، إلا أن الطفل تمكن من الفرار من بين يديه وأصيب بطعنات خفيفة، قبل أن تنقذه دورية شرطة كانت قريبة من مكان الحادث.

وحاول الأب بعد جريمته أن يطعن نفسه بالسكين ذاته، لكنه تعرض للإصابة، وتم نقله هو وابنه المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما نقلت الطفلة إلى الطب الشرعي.

واعتاد الطفلان المجني عليهما على بيع الماء عند التقاطعات في الشوارع العامة. وإثر التحقيق، تبين أن الأب يعاني من أزمة نفسية، والأم منفصلة عنه.

 

قد يعجبك أيضاً

بايدن يدفع لتطبيع سعودي مع إسرائيل قبل الانتخابات والرياض أعطت إشارة القبول

WSJ: بايدن يدفع لتطبيع سعودي مع إسرائيل قبل الانتخابات والرياض أعطت إشارة القبول

أب ينحر ابنته في العراق

جريمة تهز العراق .. نحر ابنته وطعن ابنه وحاول الإنتحار!

وفد الجزائر ينسحب مع بدء كلمة ممثل الاحتلال في مجلس الأمن

على الهواء.. وفد الجزائر ينسحب مع بدء كلمة ممثل الاحتلال في مجلس الأمن (فيديو)

اعتداء جنسي وتعذيب.. سعودية تكشف ما يجري للنساء داخل معتقلات ابن سلمان

اعتداء جنسي وتعذيب.. سعودية تكشف ما يجري للنساء داخل معتقلات ابن سلمان (فيديو)

إيران.. شرطة الأخلاق تسحل امرأة في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب

إيران.. شرطة الأخلاق تسحل امرأة في الشارع لعدم ارتدائها الحجاب (فيديو)

تأديب سفير إسرائيل لتحرشه جنسيا بمغربيات وقرار جديد بحقه هو وزوجته

التحقيق مع سفير إسرائيل بالمغرب لتحرشه بمغربيات انتهى إلى مطالبته “بتعديل سلوكه فقط”!

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior