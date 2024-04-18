أمطرت تجمع للاحتلال بالقذائف.. القسام تحيي ذكرى استشهاد الرنتيسي على طريقتها (فيديو)

وطن – وجّه مقاوم قسامي رسالة في الذكرى العشرين لاغتيال مؤسس حماس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، وبدا المقاوم هو يدك مع غيره من المقاومين تحشدات العدو في “محور نتساريم” جنوب مدينة غزة.

واستشهد الرنتيسي في شهر أبريل عام 2004 بقصف طائرة أباتشي إسرائيلية، وهو الذي لطالما أعرب عن أمنيته أن يكون استشهاده على هذا الحال بدلاً عن الموت بمرض. واستشهد مع اثنين من مرافقيه، ليخرج قطاع غزة عن بكرة أبيه يودع القائد المجاهد المؤسس في زفاف مهيب يليق به وبجهاده آنذاك.

وقال المقاوم القسامي في مقطع فيديو نشرته الكتائب، الخميس، وتم تمويه وجهه لأسباب أمنية، إن “المقاومة لا زالت بفضل الله مستمرة وما زلنا ندك مغتصبات العدو وتحشداته بقذائف الهاون.”

رسالة مجاهد قسامي وهو يدك تحشدات العدو في محور نتساريم في ذكرى اغتيال مؤسس حماس الدكتور عبد العزيز الرنتيسي pic.twitter.com/xqKkqHWFbX — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) April 18, 2024

وتابع بينما بدا وهو يحمل قذيفة من العيار الثقيل: “لن نكل ولن نستكين حتى تحرير المسجد الأقصى بإذن الله”.

وبدا المقاوم وهو يلقم القذيفة فوهة المدفع ويردد “الله أكبر” قبل أن تنطلق إلى هدفها.

ويتكرر تلقيم المدفع بقذائف أخرى متتالية على وقع أغان ثورية حماسية.

تفجير نفقين مفخخين

وكانت كتائب القسام أعلنت تفجير نفقين مفخخين في قوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

كما أشارت إلى أن مقاتليها قصفوا قوات الاحتلال المتواجدة في محور نتساريم بـقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق نشرت القسام مشاهد لقنص جندي إسرائيلي شرق بيت حانون شمالي القطاع.

اقرأ أيضا:

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 56 شهيدًا و89 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى أمس الأربعاء، إنّ عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 33899 شهيدًا و76664 جريحًا.

وأفادت بأنه لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.