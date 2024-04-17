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وضعوا 4 رصاصات في جسدها وهي نائمة .. جريمة قتل مروعة بحقّ بلوغر عراقية (شاهد)

بقلم
فيروز آزاد

قتلت البلوغر والتيك توكر الشهيرة “فيروز آزاد” البالغة من العمر21 عاما، بعدة طلقات نارية، في مدينة أربيل شمالي العراق، فيما انتشرت مزاعم عن تعرضها للاغتصاب قبل مقتلها.

وتعتبر فيروز آزاد ناشطة في “تيك توك”، وإحدى المشهورات في إقليم كردستان، وتقدم غالب محتواها باللغة الكردية.

وأعلن مصدر في قوات الأسايش الكردية مقتل البلوغر “فيروز آزاد” بعدة طلقات نارية فيما تشير أصابع الاتهام إلى تورّط والدها وأقاربها في الحادثة.

وعثر على فيروز آزاد مقتولةً في شقتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل.

ووفق مصدر امني فقد اقتحم عدد من أقاربها الشقة، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأضاف المصدر أن “التحقيقات الأولية تشير إلى تورط والدها، المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة، وأبناء عمومتها في الحادث”.

التيكتوكر فيروز آزاد
التيكتوكر فيروز آزاد

وقال إن “والدها وأقاربها سبق أن هددوا فيروز بالقتل إذا لم تعمل على غلق حساباتها في موقعي “سناب شات، و تيك توك”، والتوقف عن نشر يومياتها على الموقعين”.

وأثارت واقعة قتل التيكتور فيروز آزاد غضباً على منصات التواصل الاجتماعيّ، وسط حديث عن فلتان أمني، وتصاعد في جرائم العنف ضد النساء.

نجت من محاولة اغتيال! 

ونجت فيروز في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من محاولة اغتيال بعد أن قام شخصان برميها من شرفة شقتها في “شقق الإسكان” بأربيل.

وأصيبت آنذاك بإصابات بالغة ورقدت في المستشفى أسابيع عديدة، فيما ألقت شرطة الإقليم القبض، على اثنين من مشاهير “التيك توك” للاشتباه بتورطهما في الحادث، إلا أنه تم الإفراج عنهما بعد أيام من التحقيقات؛ لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهما.

وقبل أيام، تعرضت البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، للاختطاف منطقة المنصور غربي بغداد، قبل العثور عليها بعد ساعات وعليها آثار ضرب وحروق.

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