وضعوا 4 رصاصات في جسدها وهي نائمة .. جريمة قتل مروعة بحقّ بلوغر عراقية (شاهد)

قتلت البلوغر والتيك توكر الشهيرة “فيروز آزاد” البالغة من العمر21 عاما، بعدة طلقات نارية، في مدينة أربيل شمالي العراق، فيما انتشرت مزاعم عن تعرضها للاغتصاب قبل مقتلها.

وتعتبر فيروز آزاد ناشطة في “تيك توك”، وإحدى المشهورات في إقليم كردستان، وتقدم غالب محتواها باللغة الكردية.

وأعلن مصدر في قوات الأسايش الكردية مقتل البلوغر “فيروز آزاد” بعدة طلقات نارية فيما تشير أصابع الاتهام إلى تورّط والدها وأقاربها في الحادثة.

وعثر على فيروز آزاد مقتولةً في شقتها بحي دراتو جنوب شرق أربيل.

مقتل البلوكر الكردية "فيروز ازاد" داخل شقتها بمجمع سكني في أربيل#البغدادية pic.twitter.com/h98Lr141RW — قناة البغدادية الفضائية (@baghdadiyagroup) April 17, 2024

ووفق مصدر امني فقد اقتحم عدد من أقاربها الشقة، وأطلقوا عليها أربع رصاصات من مسدس شخصي اخترقت جسدها، فيما كانت تغط في نومها؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وأضاف المصدر أن “التحقيقات الأولية تشير إلى تورط والدها، المنفصل عن والدتها منذ فترة طويلة، وأبناء عمومتها في الحادث”.

وقال إن “والدها وأقاربها سبق أن هددوا فيروز بالقتل إذا لم تعمل على غلق حساباتها في موقعي “سناب شات، و تيك توك”، والتوقف عن نشر يومياتها على الموقعين”.

وأثارت واقعة قتل التيكتور فيروز آزاد غضباً على منصات التواصل الاجتماعيّ، وسط حديث عن فلتان أمني، وتصاعد في جرائم العنف ضد النساء.

اليوم قتلت الشابة#فيروز آزاد في أربيل على يد شقيقها و ابيها في منزلها وهي كانت نائمة، قبل عدة أشهر رميت هذه الفتاة من إحدى الشقق السكنية من قبل شخصين واليوم قتلت، فيروز تبلغ من العمر 21 سنة، القوات الأمنية القت القبض على أخيها.

يجب مناصرة المرأة و علينا انهاء جرائم القتل بحقها pic.twitter.com/syWXvN1efP — المستشارة .الهام عبد الرحمن Elham Abdulrhman (@elhamabdulr369) April 17, 2024

البلوكر الكردية المقتـولة فيروز آزاد الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا تم " اغتصابها وقتلها في منزلها اليوم في #أربيل بـ #كردستان تخيل لو هذا الحدث صار ببغداد الا كان بكاء وعويل الوطنجيه حسب الدفع المسبق وين وصل ودك هاشتاكات بغداد مو امان بغداد ام ميليشيات وووالخ بس لان الحدث… pic.twitter.com/eaexJS7clA — اريس السومرية (@WarisAlsum) April 17, 2024

الامن المفقود في اقليم كردستان في أربيل، ورد أن فيروز آزاد، إحدى الشخصيات المؤثرة على تطبيق تيك توك، والتي تبلغ من العمر 20 عامًا، قُتلت بشكل مأساوي على يد والدها وشقيقها اليوم. في العام الماضي، نجت من الموت بأعجوبة عندما قام اثنان من الشخصيات المؤثرة المعروفة على TikTok… pic.twitter.com/7Lz9CDMcN8 — لارسون :LARSSON (@ALMOHANDIS_313) April 17, 2024

نجت من محاولة اغتيال!

ونجت فيروز في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من محاولة اغتيال بعد أن قام شخصان برميها من شرفة شقتها في “شقق الإسكان” بأربيل.

وأصيبت آنذاك بإصابات بالغة ورقدت في المستشفى أسابيع عديدة، فيما ألقت شرطة الإقليم القبض، على اثنين من مشاهير “التيك توك” للاشتباه بتورطهما في الحادث، إلا أنه تم الإفراج عنهما بعد أيام من التحقيقات؛ لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهما.

وقبل أيام، تعرضت البلوغر العراقية داليا نعيم، التي توصف بـ “باربي العراق”، للاختطاف منطقة المنصور غربي بغداد، قبل العثور عليها بعد ساعات وعليها آثار ضرب وحروق.