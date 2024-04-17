مشهد غريب لرش رئيس إيران بالماء في عرض عسكري يثير بلبلة وفتح تحقيق عاجل (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، الأربعاء، بمشهد مثير من عرض عسكري أظهر تعرض الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقادة الجيش والحرس الثوري لموقف محرج.

ويظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع إحدى عربات فض الشغب المشاركة في العرض، وهي ترش الرئيس الإيراني والقيادات بجانبه بالماء الذي تستخدمه بعمليات فض الشغب بالتظاهرات، ما تسبب بفوضى عارمة في المكان.

وزارة الدفاع الإيرانية تفتح تحقيقا في حادثة رش الرئيس الإيراني وقيادة الجيش والحرس الثوري بالمياه من إحدى مركبات مكافحة الشغب. https://t.co/2T6z1kdzd4 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) April 17, 2024

وبعد الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الفيديو كشفت وسائل إعلام إيرانية مساء اليوم، أن وزارة الدفاع قررت فتح تحقيق عاجل في الحادث للوقوف على ملابساته.

سيارة لفض الشغب تغرق إبراهيم رئيسي وقادة الجيش بالماء

ويبدو أن عطل قد أصاب المركبة أو أن قائدها ارتكب خطأ تسبب بهذه الفضيحة، وفتح الماء على الرئيس الإيراني ومن كانوا حوله من قيادات الجيش وقادة الحرس الثوري.

#ايران مشهد من استعراض الجيش الإيراني صباح اليوم، ووزارة الدفاع الإيرانية تفتح تحقيقا في حادثة رش الرئيس الإيراني وقيادة الجيش والحرس الثوري بالمياه من إحدى مركبات مكافحة الشغب. pic.twitter.com/c2zU4qwxsc — غياث فرزات (@farzat1711) April 17, 2024

وفي مشهد وصف بالغريب، ظهرت سيارة مكافحة الشغب خلال العرض الذي يأتي بمناسبة يوم الجيش الإيراني في مدينة “مشهد”، وهي ترش المياه على منصة الشخصيات الرسمية والصحفيين ـ وكأنها في الشارع تكافح الشغب ـ

الأمر الذي أدى إلى تضرر كاميرات بعض المصورين الذين حضروا الحفل، بحسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا.

وتأتي هذه الواقعة عقب الرد الإيراني العسكري على إسرائيل والذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.