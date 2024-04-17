مسيرة من لبنان.. كواليس عملية “عرب العرامشة” وسقوط جنود سرية إسرائيلية بين قتيل وجريح (فيديو)

وطن – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن إصابة 18 شخصا بينهم 14 جنديا إثر استهداف مبنى في “عرب العرامشة” بمسيرة قادمة من لبنان وعدد من الصواريخ المضادة للدروع، و6 من الجنود حالتهم خطيرة. ورد الاحتلال على الاستهداف بغارات جوية على سهل “إيعات” في البقاع شرقي لبنان.

وأظهر مقطع فيديو متداول رصدته “وطن” إحدى الطائرات المسيرة وهي قادمة من اتجاه لبنان، وبدت وهي تهبط بشكل حاد وسريع وتنفجر في مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى “المركز الجماهيري”.

الجيش الإسرائيلي: إصابة 14جنديا إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة بمسيرة 6 منهم حالتهم خطيرة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/vxfGsiuVBX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 17, 2024

وأفاد موقع now14 العبري أن 14 مقاتلاً احتياطياً من اللواء السادس أصيبوا إصابات مباشرة في مركز تجمع عرب العرامشة، ستة منهم في حالة حرجة والبقية في حالة خفيفة متوسطة .

ووفق المصدر تم تنفيذ الهجوم بطائرتين بدون طيار ومضادات جوية.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاحتلال أرسل مروحية لإخلاء المصابين من المنطقة.

اللواء السادس

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر أن 14 مقاتلاً احتياطيًا من اللواء السادس أصيبوا بجروح مباشرة في مركز تجمع عرب العرامشة، وأصيب ستة مقاتلين بجروح خطيرة، فيما أصيب اثنان بجروح متوسطة وستة آخرون بجروح طفيفة وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي وتم إبلاغ عائلاتهم.

وفي ساعات الظهر، تم نقل 18 جريحاً من مستوطنة عرب العرامشة على الحدود الشمالية إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا، وهم مصابون بشظايا وإصابات في الرأس. وتم نقل أحد المصابين في حالة حرجة إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة العامة.

وقال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوّت في عرب العرامشة إثر سقوط الصواريخ عليها.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة برانيت الإسرائيلية في الجليل الغربي، وأوضح أن صفارات الإنذار دوّت في المنطقة.

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حزب الله يتبنى: أوقعنا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح

من جهته، أعلن حزب الله أنه قصف مقر قيادة عسكرية في شمال إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقال الحزب في بيان نشر على موقعه الإلكتروني :”دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة ‌‏13:15 ‌‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 هجومًا مركبًا بالصواريخ الموجهة ‏والمُسيّرات الانقضاضية على مقرّ قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في “عرب العرامشة” ‏في ما يسمى “المركز الجماهيري” وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. ‏

وأعلن الحزب أيضا مقتل محمد حسين مصطفى شحوري وعنصر آخر من دون توضيح دوريهما، في وقت أعلنت فيه حركة أمل مقتل عنصر تابع لها في عين بعال.

ويأتي الهجوم بعد الاغتيالات التي استهدفت قيادات وعناصر حزب الله أمس في لبنان، وتبنى جيش الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال ثلاثة عناصر من حزب الله: وهم قائد القطاع الساحلي للحزب ومقاتلين اثنين كانا يعملان كعنصرين رئيسيين في صاروخ المنظمة اللبنانية ووحدة الصواريخ.