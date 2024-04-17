“كلكم مسحورون و200 امرأة بالانتظار”.. راقٍ شرعي أثار فزع الجزائريين (فيديو)

وطن – أثار شيخ جزائري ـ راق شرعي ـ جدلاً واسعاً في البلاد بعد زعمه أن جميع سكان إحدى ولايات الجزائر مصابون بالمس والسحر.

والمس هو أذية الجن للإنسي سواء بالدخول إلى بدنه وتلبسه بشكل دائم، أو ملازمة الجسد من الخارج وإلحاق الضرر به. والشخصٌ ممسوسٌ أي أُصيب بمسٍّ من سحرٍ أو جنونٍ ونحوه.

وتداول نشطاء جزائريون مقطع فيديو قصير على منصات التواصل الاجتماعي لتوافد العديد من المواطنين على أحد الرقاة، الذين قاموا بزيارة ولاية خنشلة مؤخرا، مما أحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما طالبت جمعيات بفتح تحقيق في القضية التي أخذت أبعادا تجاوزت حدود الولاية.

200 امرأة بالانتظار

وظهر الشيخ الراقي الذي يدعى “ناصر” ويزعم أنه أشرف على رقية 1020 شخصاً في يوم واحد، وهو يقول أن صوته بح جراء الرقية.

وتابع فيما يسمع صراخ نساء عال في الخارج أن هناك مئتي امرأة في الإنتظار.

وأضاف أن ولاية خنشلة الواقعة في الشرق الجزائري ملغمة، فالجميع فيها مسحور، مثل باقي الولايات”. فيما أظهر مقطع فيديو عشرات السيارات وهي تصطف أمام منزل الراقي.

اقرأ أيضا:

وفي حين انتقد آلاف الجزائريين على مواقع التواصل، هذا التصرف، ووصفوه بـ “التجاري المحض” طالبت جمعيات ناشطة في المجتمع المدني السلطات القضائية والإدارية بفتح تحقيق عاجل في قضية إحضار راق إلى الولاية، والدعوة إلى الرقية الجماعية، مستنكرة هذه الحادثة التي صارت حديث العام والخاص وشوهت الولاية وسكانها.

وتُعد أعراض المس الشيطاني من أكثر الحالات انتشارا وتختلف درجتها من شخص لآخر.