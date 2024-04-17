دخان كثيف يخرج من الأرض.. ظاهرة غريبة في عُمان جراء المنخفض الجوي والبيئة توضح (شاهد)

وطن – نشرت هيئة البيئة في سلطنة عمان، الأربعاء، توضيحا حول المقطع المرئي الذي تم تداوله في منصات التواصل بالسلطنة، وأثار جدلا واسعا حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل، إحدى ولايات محافظة الداخلية.

وكان فيديو انتشر لخروج أدخنة ملونة من باطن الأرض في الولاية المذكورة، أثار استغراب العمانيين وتسبب بحالة من الجدل في سبب تفسير هذه الظاهرة.

🔴 هيئة البيئة : سبب الأدخنة عطل والتماس في خط كهربائي أرضي نتج عنه تفاعلات. #منخفض_المطير pic.twitter.com/l0We3N2KXJ — مزون (@newsmazoon) April 17, 2024

دخان يخرج من الأرض في سلطنة عمان

وبعد الضجة خرجت هيئة البيئة العمانية ببيان، حسمت فيه الجدل وأوضحت طبيعة ما حدث في ولاية سمائل وسببه.

وجاء في نص البيان الذي رصدته (وطن): “تابعت هيئة البيئة المقطع المرئي الذي تم تداوله في منصات التواصل حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل.”

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وأوضحت الهيئة أنه بعد التحقق من قبل المختصين في إدارة البيئة بمحافظة الداخلية تم اكتشاف السبب بأنه يوجد عطل والتماس في خط كهربائي أرضي.

#هيئة_البيئة | توضيح حول المقطع المرئي الذي تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي حول تصاعد أدخنة من أحد الحفر في ولاية سمائل. #بيئة_مستدامة_يصونها_الجميع pic.twitter.com/5H75rEAbP6 — هيئة البيئة – عُمان (@ea_oman) April 17, 2024

تفاعلات بسبب منخفض المطير نتج عنها هذه الظاهرة

نتج عنه تفاعلات وتصاعد هذه الأدخنة، وعملت فرق شركة نماء لتوزيع الكهرباء على إصلاح هذا العطل.

بحسب بيان هيئة البيئة التي أكدت أنه تم الانتهاء من إصلاح العطل المذكور، وعاد التيار الكهربائي، وثمنت في الوقت ذاته الحرص الذي يبديه المجتمع والتعاون من أجل حماية البيئة العمانية.

ويتزامن هذا مع الحالة الجوية والطقس السيء الذي تعاني منه سلطنة عمان منذ عدة أيام بسبب “منخفض المطير” الذي يضرب الخليج.

وتسبب المنخفض الجوي في هطول كمية أمطار غزيرة على محافظات السلطنة. واجتاحت الطرق والشوارع سيول تاريخية تسببت بخسائر في الأرواح وبين الوفيات طلبة مدارس.