“وقّع ولا توجع رأسي” .. امرأة تحضر جثة عمها إلى البنك لأخذ قرض! (فيديو صادم)

في واقعة تفوق الخيال، اصطحبت امرأة في البرازيل، الثلاثاء، جثة عمها إلى البنك لمحاولة الحصول على قرض بقيمة 17000 ريال برازيلي، أي ما يعادل 3215 دولارا أميركيا.

وكانت السيدة ترفع رأس الرجل المتوفى أمام الموظفين الذين شعروا أن ثمة شيئا مريبا يحدث. وقال لها أحدهم: “لا أعتقد أن هذا قانوني. فهو لا يبدو بخير. إنه شاحب جداً”.

لترد عليه: هو هكذا”، ثم توجهت بالقول للميت: “إن لم تكن على ما يرام، يمكنني اصطحابك إلى المستشفى. هل تريد العودة إلى المستشفى مرة أخرى؟”، وفق ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

البرازيل… امرأة تحاول سحب قرض بإسم عمها المتوفي حديثاً منذ فأخذت جثته للبنك وقدمت له قلم وقالت له: لا تسبب لي الكثير من الصداع، وقّع هنا. المرأة كانت تريد 17,000 ريال برازيلي (12,000 ريال سعودي) لاحظ الموظفون الأمر وأبلغوا الشرطة التي أتت وقبضت عليها.pic.twitter.com/yokhfYzx9X — إياد الحمود (@Eyaaaad) April 17, 2024

فيما التقط الموظفون فيديو للمرأة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تطلب من عمها المتوفى التوقيع على المستندات المخصصة للقرض!

في حين أضافت: “عمي، هل تسمع؟” عليك التوقيع. لا أستطيع التوقيع نيابة عنك”.

وسارع الموظفون باستدعاء سيارة الإسعاف والشرطة إلى البنك الواقع في ريو دي جانيرو. وأكد المسعفون أن الرجل البالغ 68 عاماً كان قد توفي قبل ساعات قليلة من نقله للبنك.

فيما تم القبض على المرأة التي قالت للشرطة إنها ابنة أخيه وهي التي تعتني به.

ولم يتم الإعلان بعد عن نتائج تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

في حين تحقق الشرطة فيما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطين في هذه الحادثة، وسط اشتباه بعملية احتيال منظمة.