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الجزائر تنتصر لغزة وفلسطين بضربة لـِ KFC بعد يومين من افتتاح المطعم (شاهد)

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إزالة شعار KFC عن واجهة مطعم في العاصمة الجزائر

انتصاراً لفلسطين وتضامناً مع شعبها، ورفضاً للحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، نجح الجزائريون في إجبار مطعم “كنتاكي” (KFC) الأميركي للوجبات السريعة، على إزالة شعار علامتها عن فرعها في “بدالي ابراهيم” بالعاصمة الجزائر، بعد يومين من افتتاحه.

جاء ذلك، بعد عدّة وقفات احتجاجية نظمها الجزائريون أمام مبنى المطعم الأميركي الجديد، مطالبين بالتمسك بحملة المقاطعة لسلسة مطاعم كنتاكي تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات جاء فيها: “متكونش (لا تكن) لا سمح الله” (اقتباسا من عبارة أبو عبيدة الشهيرة)، قضيتك أولى من معدتك متشريش (لا تشتري)، قاطع كنتاكي “كنتاكي برا برا.. والجزائر حرة حرة” نصرة ودعما للقضية الفلسطينية.

وبينما نجح حراك الجزائريين في ازالة شعار كنتاكي عن واجهة المطعم، طالب نشطاء بالغلق الفوري للمطعم، بحيث أطلقوا حملة على منصة “إكس” تحت عنوان (مقاطعة KFC الجزائر).

واعتبر جزائريون إن الإقبال على المطعم بمثابة مشاركة في العدوان على غزة.

وتطورت الوقفة الاحتجاجية إلى تعدي بالضرب على نساء تجمهرن وهنّ يضعن الكوفية الفلسطينية، ما أزم المقاطعة السلبية ودفع بالبعض لتغطية لافتة العلامة ومن ثم نزعها بشكل كلي بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى. بحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية

وذكرت وسائل إعلامية أن فكرة فتح فرع من سلسلة المأكولات السريعة الأميركية بالجزائر، جرى الحديث عنها منذ نحو سنتين، وقد تم افتتاحه رسميا في 14 أبريل/نيسان الجاري بمدينة دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية، وسارع بعض النشطاء في عرض أسعار الوجبات التي اعتبروا أنها مرتفعة جدا، لتنفير الجزائريين من وجبات كنتاكي.

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إزالة شعار KFC عن واجهة مطعم في العاصمة الجزائر

الجزائر تنتصر لغزة وفلسطين بضربة لـِ KFC بعد يومين من افتتاح المطعم (شاهد)

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