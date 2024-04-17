الجزائر تنتصر لغزة وفلسطين بضربة لـِ KFC بعد يومين من افتتاح المطعم (شاهد)

انتصاراً لفلسطين وتضامناً مع شعبها، ورفضاً للحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، نجح الجزائريون في إجبار مطعم “كنتاكي” (KFC) الأميركي للوجبات السريعة، على إزالة شعار علامتها عن فرعها في “بدالي ابراهيم” بالعاصمة الجزائر، بعد يومين من افتتاحه.

جاء ذلك، بعد عدّة وقفات احتجاجية نظمها الجزائريون أمام مبنى المطعم الأميركي الجديد، مطالبين بالتمسك بحملة المقاطعة لسلسة مطاعم كنتاكي تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات جاء فيها: “متكونش (لا تكن) لا سمح الله” (اقتباسا من عبارة أبو عبيدة الشهيرة)، قضيتك أولى من معدتك متشريش (لا تشتري)، قاطع كنتاكي “كنتاكي برا برا.. والجزائر حرة حرة” نصرة ودعما للقضية الفلسطينية.

"ماتكونش لا سمح الله".. وقفة أمام مطعم "كنتاكي" في #الجزائر للدعوة لمقاطعته بسبب دعمه الاحتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/hgwWV2JLRr — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 15, 2024

وبينما نجح حراك الجزائريين في ازالة شعار كنتاكي عن واجهة المطعم، طالب نشطاء بالغلق الفوري للمطعم، بحيث أطلقوا حملة على منصة “إكس” تحت عنوان (مقاطعة KFC الجزائر).

واعتبر جزائريون إن الإقبال على المطعم بمثابة مشاركة في العدوان على غزة.

وتطورت الوقفة الاحتجاجية إلى تعدي بالضرب على نساء تجمهرن وهنّ يضعن الكوفية الفلسطينية، ما أزم المقاطعة السلبية ودفع بالبعض لتغطية لافتة العلامة ومن ثم نزعها بشكل كلي بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى. بحسب صحيفة “الشروق” الجزائرية

وذكرت وسائل إعلامية أن فكرة فتح فرع من سلسلة المأكولات السريعة الأميركية بالجزائر، جرى الحديث عنها منذ نحو سنتين، وقد تم افتتاحه رسميا في 14 أبريل/نيسان الجاري بمدينة دالي إبراهيم بالعاصمة الجزائرية، وسارع بعض النشطاء في عرض أسعار الوجبات التي اعتبروا أنها مرتفعة جدا، لتنفير الجزائريين من وجبات كنتاكي.