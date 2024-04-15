وزارة النقل العراقية توضح قصة الكلاب داخل مطار بغداد “فيديو”

وطن – انتشر مقطع مصور بشكل واسع على منصات التواصل أظهر مجموعة كلاب داخل مطار العاصمة العراقية بغداد الدولي لتوضح وزارة النقل ببيان قصتهم وتفاصيل الحادثة.

وأظهر الفيديو الذي لم يتجاوز طوله الدقيقة مجموعة كلاب سائبة بعضها يلاحق ما يبدو وكأنها مركبة أرضية في المطار بالقرب من مدرج الطائرات.

🟡 كلاب سائبة في #مطار_بغداد_الدولي وبين الطائرات وتهاجم سيارات النقل 🟡 لو كان المسؤول عن المطار ( اجنبي ) كان رفض هذه الظاهرة ( القبيحة و المعيبة )#العراق #بغداد pic.twitter.com/fVMOcEvkZU — Husam Altaee (@husam_taee) April 15, 2024

كما ظهرت أيضا مجموعة طائرات تابعة للخطوط الجوية العراقية.

ودفعت تلك اللقطات متابعي السوشيال ميديا إلى توجيه انتقادات لاذعة للسلطات العراقية.

وكتب البعض أن “كلابا سائبة تهاجم سيارات النقل” في ساحة المطار.

وزارة النقل العراقية توضح

وأوضحت وزارة النقل العراقية في بيان لها اليوم الإثنين أن الفيديو قديم ويعود لعام 2022.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم وزارة النقل، ميثم الصافي قوله للوكالة في إشارة للمقطع، إن “إعادة تداوله مرة أخرى بهدف الإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد بالتحديد ولما يشهده المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين”.

وذكر الصافي أن الوزارة “مستمرة في عملية تطوير مطارات العراق”، مؤكدا “وضع خطتين لتطوير مطار بغداد”.

الإقرار يؤكد الفساد

لكن نشطاء أكدوا أن الإقرار بالمقطع دليل واضح على الاستهتار الكبير وإن كان قديماً من قبل السلطات العراقية والذي لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا.

وتسيطر إيران على مفاصل الدولة العراقية عبر ميليشياتها الطائفية وأدى تحكمها بكل التفاصيل إلى حالة من الفوضى والفلتان الأمني ونقص الخدمات بسبب الفساد ونهب الميليشيات الإيرانية لمختلف أنواع الثروات العراقية.