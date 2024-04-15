منخفض المطير .. قصة صورة “مؤلمة” لرجل إنقاذ أمام جثة طفل جرفته السيول

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، صورة وصفت بالمؤلمة، ادعوا أنها لأحد عناصر الإنقاذ، بعد عثوره على جثة طفل، توفي جراء السيول التي تسببت بها الأمطار الغزيرة التي رافقت منخفض المطير.

وتظهر الصورة المتداولة، أحد عناصر الإنقاذ يجلس على صخرة وسط السيول، وأمامه جثة طفل توفي غرقاً.

وأثارت الصورة جدلاً بين المعلقين، فبينما زعم البعض أنها من منخفض المطير الذي ضرب سلطنة عمان وأودى بحياة 17 شخصاً على الأقل بينهم 10 من طلبة المدارس في مأساة (نيابة سمد)، قال آخرون إن الصورة قديمة وليست للفاجعة في السلطنة.

يالنسابه كيف الحال ياغالي

شلونك ،حبيبي يوسف الصوره غير صحيحه وقديمه وليست للحدث الفاجعه عند اهلنا في عمان — وليد العمودي (@WaleedAlshmmari) April 15, 2024

وبين مغرد آخر أن الصور نشرت على مواقع التواصل عام 2019، وهي من السعودية.

الصورة غير صحيحة pic.twitter.com/RYgwsHe8Jg — فيصل بن سعيد العلوي (@faisalalawi) April 15, 2024

وأفادت وسائل إعلام عمانية بارتفاع عدد ضحايا “منخفض المطير” الذي أثّر على عدد من مناطق سلطنة عمان، الإثنين، إلى 17 شخصًا.

جاء ذلك بعد العثور على 5 مفقودين مفارقين للحياة، وهم امرأة ورجل وطفل، ومن بين الوفيات 10 من طلبة المدارس على الأقل في ما تعرف بمأساة “نيابة سمد”.

وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في آخر تحديث لبياناتها، إن البحث مستمر عن مفقودين آخرين في تداعيات “منخفض المطير” الجوي الذي تسبب منذ يوم الأحد بهطولات غزيرة للأمطار.

كما تم تعليق العمل في المدارس وتحويل الدراسة عن بُعد في جميع المحافظات باستثناء ظفار والوسطى، ليوم غد الثلاثاء.

ونعى مجلس الوزراء العماني المتوفين، وقدم التعازي لذويهم.بحسب وكالة الانباء العمانية