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مانشستر سيتي وريال مدريد .. مفاجأة في اختيارات أنشيلوتي وجوارديولا يزف خبراً ساراً

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اختيارات أنشيلوتي لقائمة مباراة مانشستر سيتي

بينما أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة مانشستر سيتي الأربعاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، زفّ الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نبأً سارًا لجماهير فريقه قبل المواجهة المرتقبة.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي انضمام أوريلين تشواميني إلى القائمة الرسمية، رغم أنه موقوف ولن يشارك في لقاء العودة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة لمباراة مانشستر سيتي، كالآتي -بحسب كووورة:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي

الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز

على الجانب الآخر، زف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، نبأً سارًا لجماهير فريقه، قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد.

وغاب النجم البلجيكي، كيفن دي بروين، عن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد.

اشتباك دي بروين وغوارديولا watanserb.com
دي بروين وغوارديولا

لكنه شارك لمدة 81 دقيقة في المواجهة التالية أمام لوتون تاون (5-1)، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن موقف لاعب الوسط المخضرم من لقاء الميرينجي، قال جوارديولا اليوم الاثنين في تصريح مقتضب: “دي بروين جاهز تمامًا لخوض مباراة ريال مدريد”.

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا بدي بروين،  في التشكيل الأساسي، بينما يسعى السيتي لاقتناص بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا (3-3).

وسيواجه الفائز من السيتي والريال، المنتصر في مواجهة بايرن ميونخ مع آرسنال، اللذين تعادلا في مباراة الذهاب (2-2).

 

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اختيارات أنشيلوتي لقائمة مباراة مانشستر سيتي

مانشستر سيتي وريال مدريد .. مفاجأة في اختيارات أنشيلوتي وجوارديولا يزف خبراً ساراً

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