لحظة طعن الأسقف مار ماري الداعم لغزة وكشف هوية طاعنه.. من جنسية عربية (فيديو)

وطن – أقدم شاب على طعن الأسقف الأوسترالي من أصول عراقية “مار ماري إيمانويل” أثناء عظة دينية دون معرفة الأسباب والدوافع حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من هجوم طعن مميت في مركز تجاري مزدحم في سيدني، وقالت الشرطة الأسترالية إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في قيامه بطعن عدة أشخاص خلال قداس في كنيسة في إحدى ضواحي غرب المدينة.

وقالت صحيفة “التليغراف” البريطانية نقلا عن الشرطة إن الأسقف “مار ماري إيمانويل”، الذي يملك عددا كبيرا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض لإصابات غير مهددة للحياة.

وأظهر البث المباشر لخدمة في كنيسة المسيح الراعي الصالح في واكيلي بأستراليا، الاسقف “مار ماري إيمانويل” وهو يلقي عظة أمام عدد من المصلين داخل ما بدا أنها كنيسة.

ويرى شاب وهو يقترب من المنصة ويباشر بطعن الأسقف بسكين كانت بيده على رأسه ورقبته عدة طعنات. قبل أن يقوم عدد من الأشخاص بإبعاده عنه ويمكن سماع صرخات وصراخ من الآخرين في الكنيسة.

وبحسب صحيفة “nytimes” قالت قوة شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن عملية للشرطة بدأت بعد الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين. وقالت الشرطة إن “عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن”.

لكن لم يتعرض أي منهم لإصابات تهدد حياته. وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن هناك أربعة ضحايا، من بينهم رجل الدين الاسقف مار ماري.

وأظهر مقطع فيديو عدداً من الأشخاص وهم يسيطرون على المهاجم الذي قيل أنه من الجنسية اللبنانية، دون تأكيد رسمي لهذه المعلومة.

وبدا وهو يبتسم فيما أشار نشطاء إلى أنه يعاني اضطراباً نفسياً، وقالت الشرطة إنها اقتادت الرجل الذي ألقت القبض عليه إلى مكان لم تحدده.

وقال كريس مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، على وسائل التواصل الاجتماعي ، إنه دعا إلى عقد اجتماع للزعماء الدينيين في غرب سيدني بعد حادث الطعن في الكنيسة.”

وكتب على موقع X: “مشاهد مزعجة الليلة في واكيلي. جميع زعماء المجتمع أيدوا ودعموا بالإجماع إدانة العنف بأي شكل من الأشكال”.

Disturbing scenes tonight in Wakeley tonight.

I have received a briefing from the Commissioner of Police and NSW Health on the situation.

My thoughts and prayers are with the victims and first responders who are working to keep us safe.

1/2

— Chris Minns (@ChrisMinnsMP) April 15, 2024