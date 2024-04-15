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لحظة طعن الأسقف مار ماري الداعم لغزة وكشف هوية طاعنه.. من جنسية عربية (فيديو)

بقلم
لحظة طعن الاسقف مار ماري الداعم لغزة

وطن – أقدم شاب على طعن الأسقف الأوسترالي من أصول عراقية “مار ماري إيمانويل” أثناء عظة دينية دون معرفة الأسباب والدوافع حتى الآن.

ويأتي هذا الحادث بعد يومين من هجوم طعن مميت في مركز تجاري مزدحم في سيدني، وقالت الشرطة الأسترالية إنها ألقت القبض على رجل للاشتباه في قيامه بطعن عدة أشخاص خلال قداس في كنيسة في إحدى ضواحي غرب المدينة.

https://twitter.com/Vision_iii/status/1779808568226775083

وقالت صحيفة “التليغراف” البريطانية نقلا عن الشرطة إن الأسقف “مار ماري إيمانويل”، الذي يملك عددا كبيرا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض لإصابات غير مهددة للحياة.

 

لحظة طعن الأسقف مار ماري

وأظهر البث المباشر لخدمة في كنيسة المسيح الراعي الصالح في واكيلي بأستراليا، الاسقف “مار ماري إيمانويل” وهو يلقي عظة أمام عدد من المصلين داخل ما بدا أنها كنيسة.

ويرى شاب وهو يقترب من المنصة ويباشر بطعن الأسقف بسكين كانت بيده على رأسه ورقبته عدة طعنات. قبل أن يقوم عدد من الأشخاص بإبعاده عنه ويمكن سماع صرخات وصراخ من الآخرين في الكنيسة.

وبحسب صحيفة “nytimes” قالت قوة شرطة نيو ساوث ويلز في بيان إن عملية للشرطة بدأت بعد الساعة 7:10 مساءً بالتوقيت المحلي يوم الاثنين. وقالت الشرطة إن “عددا من الأشخاص تعرضوا للطعن”.

لكن لم يتعرض أي منهم لإصابات تهدد حياته. وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن هناك أربعة ضحايا، من بينهم رجل الدين الاسقف مار ماري.

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ما جنسية طاعن الاسقف مار ماري؟

وأظهر مقطع فيديو عدداً من الأشخاص وهم يسيطرون على المهاجم الذي قيل أنه من الجنسية اللبنانية، دون تأكيد رسمي لهذه المعلومة.

وبدا وهو يبتسم فيما أشار نشطاء إلى أنه يعاني اضطراباً نفسياً، وقالت الشرطة إنها اقتادت الرجل الذي ألقت القبض عليه إلى مكان لم تحدده.

وقال كريس مينز، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، على وسائل التواصل الاجتماعي ، إنه دعا إلى عقد اجتماع للزعماء الدينيين في غرب سيدني بعد حادث الطعن في الكنيسة.”

وكتب على موقع X: “مشاهد مزعجة الليلة في واكيلي. جميع زعماء المجتمع أيدوا ودعموا بالإجماع إدانة العنف بأي شكل من الأشكال”.

الاسقف مار ماري داعم لغزة

وينتمي المطران إيمانويل إلى طائفة محافظة للغاية من الديانة الأرثوذكسية الآشورية. ومن المعروف أنه يبث خطبه مباشرة عبر الإنترنت.

وعرف الأسقف المطعون بدعمه لغزة وتعاطفه مع أهلها ويظهر في خطابات يتحدث عنهم، وعن زيارته لهم، ولديه خطب قوية ينتقد فيها الشذوذ وإباحة الشذوذ. وهو أول شخصية آشورية تحقق 1.3 مليار مشاهدة للمواعظ الدينية في وسائل التواصل الاجتماعي (تيكتوك، فيس بوك، يوتيوب).

وتم ترسيم الأسقف مار ماري عمانوئيل اسقفًا للكنيسة الشرقية القديمة في سيدني عام 2010، وهو من أصل عراقي.

وبعد فترة وجيزة من الهجوم، بدأت مقاطع الفيديو تنتشر عبر الإنترنت لمجموعة كبيرة من الأشخاص يحتجون خارج الكنيسة، وهو ما وصفته صحيفة سيدني مورنينج هيرالد بأنه “شبه شغب”.

وقالت قوة الشرطة في بيان إنه بحلول الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، عاد النظام وانتهت عملية الشرطة.

وقالت الشرطة إن ضابطين أصيبا ولحقت أضرار بمركبات الشرطة.

وقالوا إن أحد الضباط أصيب بجسم معدني وأصيب بـ “ركبة ملتوية وأسنان مكسورة”، بينما أصيب ضابط آخر بكسر في الفك بعد إصابته بحجر وقطعة من السياج.

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