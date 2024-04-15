كشف حقيقة إيران.. فيديو مستعاد لصدام حسين يلقى رواجا واسعا (شاهد)

وطن – على وقع الهجمات التمثيلية التي يزعم أن إيران تقوم بها ضد إسرائيل استعاد نشطاء تسجيلاً صوتياً للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، يقول فيه إيران لم تسجل في تاريخها ولو مرة واحدة أنها قاتلت لتحرير فلسطين.

وخاطب صدام الحضور آنذاك، وبدا مرتدياً اللباس العسكري الكامل:”جاوبوني أنتم.. فحسب ما أعرف في التاريخ قبل الإسلام مروراً بالفترات الإسلامية كافة وصولاً إلى الآن لم يحصل ذلك”.

قالها سابقًا الرمز القومي العربي صدام حسين المجيد : “إيران لم تسجل في تأريخها ولو مرة واحدة أنها قاتلت لتحرير فلسطين” حقيقة يجب أن يعرفها الجميع، #ايران ترفع شعار تحرير فلسطين، وتحارب في لبنان والعراق وسوريا واليمن.#IranAttack #الحرب_العالمية_الثالثة #IranAttackIsrael #إسرائيل pic.twitter.com/QPWLDgcrI8 — م. بشير البريكي (@basheralburaiki) April 14, 2024

واستدرك:”بينما العراق سجل مرات عدة أدواراً في تحرير فلسطين منذ العام 1948 إلى يومنا هذا.”

وأضاف صدام حسين في حديثه:” لم تظهر معركة على الجبهات إلا وكان الجيش العراقي فيها”.

ويتهم الكثيرون إيران بتوظيف القضية الفلسطينية توظيفا سياسيا لا أكثر خدمة لمصالحها، فعبر تقديم الدعم لحركات المقاومة تقوم بتلميع صورتها الطائفية المذهبية في الفضاء العربي.

وتخدع بذلك الكثيرين وتخلق لنفسها شعبية لا يستهان بها لدى عوام الناس وغير المتخصصين، ومن يعميهم حبهم للمقاومة وكرههم للكيان الصهيوني عن رؤية حقيقة جرائم إيران على مدار عقدين من الزمان.

وشنت إيران السبت الماضي، أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وتسبب هذا الهجوم بحالة جدل واسعة بين النشطاء عبر مواقع التواصل، الذين اتهموا إيران بأنها قامت “بمسرحية” وليس توجيه ضربة لإيران، بسبب محدودية الضربة وعدم وجود تأثير لها على الاحتلال.