كشف تفاصيل صفقة من العيار الثقيل خسرها مبابي أمام برشلونة!

كشف تقرير صحفي عن سباق بين نادي برشلونة، وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، نحو صفقة من العيار الثقيل.

وسلطت صحيفة “ليكيب” الضوء على محاولات باريس لضم فرينكي دي يونج من أياكس في 2018، عندما كان يتنافس عليه أندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأوضحت أن مسئولي باريس، أنتيرو هنريكي وماكسويل، استهدفا ضم دي يونج لتعويض الثنائي تياجو موتا وأدريان رابيو، وطلبا تدخل مبابي لإقناع اللاعب الهولندي بالقدوم إلى حديقة الأمراء. كما نقل موقع “كووورة”

وأشارت إلى أن هنريكي وماكسويل كانا يعتقدان أنهما يتحركان بسرية لإتمام الصفقة قبل تسريب صورة لهما على غلاف صحيفة هولندية في 7 ديسمبر/كانون أول 2018، وهما برفقة وكيل أعمال دي يونج بأحد فنادق أمستردام.

ولفتت “بدا مسئولو باريس متفائلين لأسابيع بأن الصفقة حسمت لصالحهم مقابل 60 مليون يورو. وأنه لن يوجد فريق سيدفع من 70 إلى 90 مليون يورو”.

ونوهت “إلا أن البارسا أعلن ضم اللاعب في 23 يناير/كانون ثان 2019 بعقد لمدة 5 مواسم اعتبارا من صيف 2019 مقابل 75 مليون يورو إضافة إلى 11 مليون يورو كحوافز”.

وكشفت أيضا أن برشلونة خصص لدي يونج، راتبا أقل من عرض باريس. لكن الإدارة الكتالونية راهنت على هيبة وسمعة وتاريخ النادي، والروابط بين هولندا وبرشلونة وأسلوب لعب الفريق وجودة اللعب في الليجا، وهو ما أقنع دي يونج.

وختمت ليكيب تقريرها أن فشل الصفقة أدى لتوتر العلاقة بين أنتيرو هنريكي المدير الرياضي السابق لباريس، والمدرب الألماني توماس توخيل، وانتهى الأمر بالتعاقد مع لياندرو باريديس من زينيت سان بطرسبرج مقابل 47 مليون يورو في شتاء 2019.