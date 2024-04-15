صحيفة عبرية: “صد الهجوم الإيراني لا يغير من واقع الفشل الإسرائيلي أمام حماس”

وطن – أكدت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية في مقال لها أن صد هجمات إيران من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يغير من واقع فشل الأخير أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ونقلت الصحيفة مقالاً للكاتب ناحوم برنياع ذكر فيه أنه لا يمكن تبديد انطباع الفشل الذي تبع عملية طوفان الأقصى والحرب اللاحقة على قطاع غزة التي فشلت فيها إسرائيل أمام المقاومة الفلسطينية.

ومن جهة أخرى زعم رنياع أن هناك ما وصفه “فيتو أمريكي” حاد وواضح يمنع أي رد إسرائيلي يقود لحرب واسعة مع إيران حسب قوله.

وبحسب مقال الصحيفة العبرية فإن “هذا الفيتو يختلف عن رفض الولايات المتحدة للعملية العسكرية في رفح، فالأول صارم والثاني يمكن تجاهله”.

بايدن المستفيد الأكبر

ووفق وصف ناحوم برنياع فإن أكبر الفائزين والمستفيدين من ليلة المسيرات هو الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي اصطاد عصفورين بحجر واحدة،

والفائدة الأولى التي حققها بايدن أنه أثبت للناخبين ولترامب ولنفسه بأن واشنطن بقيادته هي القوة العسكرية السائدة في الشرق الأوسط وفق رأي برنياع.

أما الفائدة الثانية هي أن بايدن أوضح للإسرائيليين بأنه ليس لهم إلا بايدن وأذرع جيشه وأنه حتى الآن “لا يمكن معرفة كم مسيرة وصاروخ اعترضوا من الجو ومن الأرض أومن البحر”.

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وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى أن رسالة بايدن واضحة لإسرائيل أنه لا يوجد طريق لأي عمل ما بدون تنسيق مع الأمريكيين.

وبالنسبة للفتيو من واشنطن فهو حاد وواضح، وليس لهم في هذه اللحظة مصلحة في حرب واسعة مع الجانب الإيراني حسب برنياع.