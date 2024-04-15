جسم روان بن حسين يثير صدمة متابعيها .. ومغردون يحذرون الفتيات مما فعلت!

صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلاً جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بنحافة مفرطة وغير معهودة عنها، وسط تساؤلات عن السرّ وراء ذلك.

جسم روان بن حسين يثير صدمة متابعيها

ونشرت “بن حسين” على حساباتها بمواقع التواصل، مشاهد ظهرت فيها بفستانٍ أحمر، لكنّ النحافة المفرطة التي بدت عليها، صدمت المتابعين.

كنت أضن إنه فوتوشوب لين رحت اتاكد 💀؟؟ pic.twitter.com/rJr15ua84a — ₑ ريما (@IPREMA_) April 14, 2024

وعن سبب تلك النحافة التي بدت عليها الفاشينيستا الكويتية، قال مغردون إنها كانت تستخدم حقن للتنحيف أدّت بها إلى هذه النتيجة .

روان بن حسين تروج لأبر تنحيف، وتضحك فيها على البسطاء والمساكين من البنات والشباب، لأن أبر التنحيف أدت لوفاة الكثيرين ومن العوامل المحفزة لمرض السرطان وناهيك على الآثار الصحية الأخرى.(الغثيان، الاسهال، انسداد الامعاء، عدم القدرة على التنفس، حصوات) يا شباب يا بنات، أبعدوا عن… pic.twitter.com/8CWTUbrxrP — نوح (@nouhthinker) April 15, 2024

وحذّر مغردون من اللجوء إلى أبر التنحيف، مشيرين إلى أنها أدت لوفاة الكثيرين وهي من العوامل المحفزة لمرض السرطان. ناهيك على الآثار الصحية الأخرى التي تسببها.

ونصح هؤلاء بالابتعاد عن حبوب وإبر التنحيف، والاعتماد على الأكل الصحي والرياضة. لافتين إلى أن أغلب الفاشنيستات يخضعن لعمليات تجميل ونحت.

وكانت روان بن حسين تعرضت للتنمر في مراهقتها بسبب وزنها الزائد، وقد خسرت الكثير من الوزن على مدى سنوات. نافيةً خضوعها لعملية تكميم المعدة، وأكدت أنها تتبع تمارين رياضية قاسية.