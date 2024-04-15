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جسم روان بن حسين يثير صدمة متابعيها .. ومغردون يحذرون الفتيات مما فعلت!

بقلم
نحافة روان بن حسين

صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين جدلاً جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت بنحافة مفرطة وغير معهودة عنها، وسط تساؤلات عن السرّ وراء ذلك.

جسم روان بن حسين يثير صدمة متابعيها

ونشرت “بن حسين” على حساباتها بمواقع التواصل، مشاهد ظهرت فيها بفستانٍ أحمر، لكنّ النحافة المفرطة التي بدت عليها، صدمت المتابعين.

وعن سبب تلك النحافة التي بدت عليها الفاشينيستا الكويتية، قال مغردون إنها كانت تستخدم حقن للتنحيف أدّت بها إلى هذه النتيجة .

وحذّر مغردون من اللجوء إلى أبر التنحيف، مشيرين إلى أنها أدت لوفاة الكثيرين وهي من العوامل المحفزة لمرض السرطان. ناهيك على الآثار الصحية الأخرى التي تسببها.

ونصح هؤلاء بالابتعاد عن حبوب وإبر التنحيف، والاعتماد على الأكل الصحي والرياضة. لافتين إلى أن أغلب الفاشنيستات يخضعن لعمليات تجميل ونحت.

وكانت روان بن حسين تعرضت للتنمر في مراهقتها بسبب وزنها الزائد، وقد خسرت الكثير من الوزن على مدى سنوات. نافيةً خضوعها لعملية تكميم المعدة، وأكدت أنها تتبع تمارين رياضية قاسية.

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