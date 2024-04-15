بسبب الحكم الأردني .. أزمة غير متوقعة قبل نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمواجهة العربية الخالصة بين العين الإماراتي والهلال السعودي، كشف تقرير إخباري عن تعذَّر وصول طاقم تحكيم اللقاء.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورت” أنه تعذَّر وصول طاقم تحكيم مباراة ذهاب العين والهلال بقيادة الأردني أدهم المخادمة بسبب إغلاق المجال الجوي في الأردن.

وكان الأردن أغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة يوم الأحد الماضي، بالتزامن والهجوم الذي نفذته إيران على إسرائيل أثناء الليل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال يوم 16 أبريل على ستاد هزاع بن زايد.

🎬 "جيسـوس" يتحدّث لوسائـل الإعلام عن ذهاب نصف نهائي القـارة 🎙️💙#الهلال pic.twitter.com/jWcilWxFTu — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 15, 2024

بينما ستكون مواجهة العودة في الرياض يوم 23 من ذات الشهر.

الزعـيـم 🟣 🆚 🔵 الهلال ننتظر مؤازرتكم القوية في استاد هزاع بن زايد 🏟️#نادي_العين #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/bQnF9sLemg — نادي العين (@alainfcae) April 15, 2024

العين والهلال

وسبق أن لعب العين والهلال 14 مباراة رسمية فاز العين ست مرات وفاز الهلال ست مرات أيضًا وتعادلا مرتين

والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا بتتويجه باللقب أربع مرات آخرها عام 2021، مقابل لقب وحيد للعين كان عام 2003.

والمتأهل من مواجهة الهلال والعين سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.