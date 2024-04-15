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بسبب الحكم الأردني .. أزمة غير متوقعة قبل نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال

بقلم
الحكم أدهم المخادمة

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمواجهة العربية الخالصة بين العين الإماراتي والهلال السعودي، كشف تقرير إخباري عن تعذَّر وصول طاقم تحكيم اللقاء.

وأوضحت شبكة “بي إن سبورت” أنه تعذَّر وصول طاقم تحكيم مباراة ذهاب العين والهلال بقيادة الأردني أدهم المخادمة بسبب إغلاق المجال الجوي في الأردن.

الحكم الأردني أدهم مخادمة
الحكم الأردني أدهم مخادمة

وكان الأردن أغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة يوم الأحد الماضي، بالتزامن والهجوم الذي نفذته إيران على إسرائيل أثناء الليل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ.

وتقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين العين والهلال يوم 16 أبريل على ستاد هزاع بن زايد.

بينما ستكون مواجهة العودة في الرياض يوم 23 من ذات الشهر.

العين والهلال 

وسبق أن لعب العين والهلال 14 مباراة رسمية فاز العين ست مرات وفاز الهلال ست مرات أيضًا وتعادلا مرتين

والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا بتتويجه باللقب أربع مرات آخرها عام 2021، مقابل لقب وحيد للعين كان عام 2003.

والمتأهل من مواجهة الهلال والعين سيلعب في النهائي مع المتأهل من مواجهة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني.

 

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