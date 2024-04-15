انقطاع الكهرباء وغضب المصريين.. السيسي يلحس وعوده التي اتخذها حجة للانقلاب على مرسي

وطن – عاد المصريون ليعانوا من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مناطق واسعة من البلاد، بعدما كانت وعود عدم انقطاع التيار حجة اتخذها عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي.

وبعد توقف طوال شهر رمضان وكل أيام العيد، بدأت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء ساعة أو ساعتين كل يوم في القاهرة وباقي المحافظات.

وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث «يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات»، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.

موجة غضب على مواقع التواصل

وتصدر وسم بعنوان “انقطاع الكهرباء” قائمة الوسوم الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل في مصر، وعبر من خلاله المصريون عن غضبهم وسخطهم على نظام السيسي، الذي دمر الدولة على كافة المستويات حتى أن أبسط الأمور فشل في تنظيمها.

وأثارت عودة تخفيف الأحمال موجة من الغضب، حيث بث المواطنون همومهم من قطع الكهرباء.

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وعلق الصحفي المصري “جمال سلطان :”بدأ السيسي عهده بأن أهم إنجاز له انتهاء أزمة الكهرباء التي كانت من أسباب الغضب على مرسي وإسقاطه، وتباهى بأن عصر قطع الكهرباء انتهى”.

بدأ السيسي عهده بأن أهم إنجاز له انتهاء أزمة الكهرباء التي كانت من أسباب الغضب على مرسي وإسقاطه، وتباهى بأن عصر قطع الكهرباء انتهى، وزف البشرى بأن مصر ستصدر فائض الكهرباء إلى أوربا ودول الجوار، اليوم عاد انقطاع الكهرباء بل وتم إنشاء جدول لتوزع عذاب قطعها بالتساوي بين المواطنين !! — جمال سلطان (@GamalSultan1) April 15, 2024

وأضاف أن السيسي “زف البشرى بأن مصر ستصدر فائض الكهرباء إلى أوربا ودول الجوار، اليوم عاد انقطاع الكهرباء بل وتم إنشاء جدول لتوزع عذاب قطعها بالتساوي بين المواطنين !!”

فيما علق “محمد نجيب”بنبرة تساؤل :” تخيل دولة بحجم مصر غير قادرة على توفير كهرباء لأهلها وهي من أقل متطلبات الحياة”.

وأضاف :” كل شوية إعلام النجاسة يطلب مننا نصبر”. واستدرك :” أين أموال رأس الحكمة يا كبشة حرامية يا نورة”.

تخيل دولة بحجم مصر مش قادرة توفر كهرباء لاهلها و هي من اقل متطلبات الحياة و كل شوية اعلام النجاسة يطلب مننا نصبر . فين فلوس راس الحكمة يا كبشة حرامية يا نورة يا ولاد الكلب ، كهرباء ايه اللي تقطع ساعتين ياولاد المرة الوسخة — MOHAMED NAGUIB 14 (@AboMalek1516) April 15, 2024

وعقب “هولو”: ما عُمل فى مصر في العشر سنوات الماضية لم يعمله التتار حتى.”

إلى اتعمل فى مصر فى العشر سنين إلى فاتوا معملوش التتار حتى .

تشويه و تدمير ممنهج لكل حاجة ، اقتصاد ،مجتمع ، ثقافة ، تعليم ،صحة ، فن ، حدائق ، أشجار ، قطاع خاص ، خدمات أساسية (كهرباء ،مياه ، صرف) ،،، كله كله، مفيش حاجة فلتت منهم . — Hollow (@Hollow747) April 14, 2024

وأضاف :”تشويه وتدمير ممنهج لكل حاجة، اقتصاد ،مجتمع ، ثقافة ، تعليم ،صحة ، فن ، حدائق ، أشجار ، قطاع خاص ، خدمات أساسية كهرباء ،مياه ، صرف ،،، كله كله، مفيش حاجة فلتت منهم”.

وقال ناشط آخر بنبرة تهكم :”مصر السيسي في عام ٢٠٢٤ لا كهرباء لا ماء لا غاز لا وظائف لا رواتب لا رعاية طبية لا خدمات”.

وأردف :”لو استثنينا السيسي وعصابته فجميع من في مصر لاجئين ملهمش لزمه،وأنت منهم طبعا”.