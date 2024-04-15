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إيحاءات جنسية وإباحية.. فيديو فاضح لمغربية مع سعودي يقلب المواقع ويستنفر الأمن (شاهد)

بقلم
إيحاءات جنسية وإباحية.. فيديو فاضح لمغربية مع سعودي يقلب المواقع ويستنفر الأمن

وطن – ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على رجل وامرأة مغربية، ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهمها وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وفيما لم يعرف اسم الفتاة المغربية أفاد نشطاء أن الشاب مواطن سعودي يدعى “شامي الجهراني”.

وفي وقت سابق ألقت شرطة الرياض القبض على سوداني لتوثيقه ونشره محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية ومنافية للآداب العامة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وذلك استجابة لمطالب الجميع بمعاقبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

القانون السعودي

وينص قانون العقوبات السعودي على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة،
فعقوبة هذا الفعل تصل في حدها الأعلى للسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة لغاية ثلاثة ملايين ريال أيضاً.

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وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428.

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