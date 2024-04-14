هل قررت إسرائيل مهاجمة إيران الليلة؟.. قناة عبرية تنقل معلومات خطيرة

وطن – قالت القناة 14 الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر “الكابنيت” قرر مهاجمة إيران الليلة، بعد إطلاقها وابلاً صاروخياً وعشرات الطائرات المسيرة في أول مواجهة على هذا المستوى بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران.

مسؤول إسرائيلي أكد أن الرد قادم لكنه لم يؤكد أو ينفي صحة ما أوردته القناة 14 عن هجوم محتمل الليلة، وقال إن اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي انتهى، اليوم الأحد، دون اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني، والحكومة عازمة على الرد، لكنها لم تقرر بعد التوقيت والنطاق.

وغرق الشرق الأوسط في دوامة مجهولة بعد أن أطلقت إيران عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت.

ووفق شبكة “سي إن إن” قالت طهران إن “معادلة جديدة” في علاقتها العدائية مع إسرائيل قد فتحت وحذرت من هجوم “أكبر بكثير” إذا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شن هجوم متبادل.

لا تصعيد مع إيران

وبشكل منفصل، قال مسؤول كبير في إدارة بايدن للصحفيين إن مسؤولاً إسرائيليا أبلغ الولايات المتحدة أنها لا تتطلع إلى تصعيد المواجهة مع إيران بشكل كبير.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في وقت سابق، الأحد، إن إسرائيل “ستتقاضى ثمنًا من إيران بالطريقة وفي الوقت الذي يناسبنا”.

وكان الهجوم الانتقامي الإيراني متوقعاً منذ الغارة الإسرائيلية المشتبه بها على مجمع دبلوماسي إيراني في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.

وسارع زعماء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين إلى إدانة الضربات الانتقامية الإيرانية على إسرائيل يوم السبت، لكنهم ما زالوا على خلاف حول كيفية تمرير تمويل إضافي لإسرائيل في أعقاب الهجمات.

ووفق صحيفة “الغارديان ” البريطانية أدت الغارات الجوية، وهي أول هجوم مباشر على الإطلاق على الكيان المحتل من قبل إيران، إلى ظهور حرب ظل استمرت لسنوات إلى العلن وهددت بجر المنطقة إلى حريق أوسع نطاقًا حيث قالت إسرائيل إنها تدرس الرد.

إيران تتوعد

وقال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، للتلفزيون الرسمي: “ردنا سيكون أكبر بكثير من العمل العسكري الليلة إذا ردت إسرائيل على إيران”، مضيفا أن طهران حذرت واشنطن من أن أي دعم للانتقام الإسرائيلي سيؤدي إلى استهداف القواعد الأمريكية.

وأضاف المسؤولون الإيرانيون أنه تم إبلاغ الجيران الإقليميين قبل عدة أيام من الضربات الجوية. وفي حديثه أمام السفراء الأجانب في طهران، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أيضا أن ضرباتها على إسرائيل ستكون “محدودة” وللدفاع عن النفس.