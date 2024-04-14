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هل حقا شاركت الأميرة سلمى في التصدي لمسيرات إيران بالأردن وأسقطت 6 منها؟

بقلم
حقيقة مشاركة الأميرة سلمى في التصدي لمسيرات إيران بالأردن وإسقاط 6 منها

وطن – راجت مزاعم عبر منصة “إكس” عن مشاركة ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأميرة سلمى بنت الحسين، في عمليات التصدي الجوي للمسيرات التي أطلقتها إيران، أمس السبت، على إسرائيل.

ونسبت حسابات عديدة عبر موقع “إكس” للأميرة سلمى قيامها بإسقاط 6 مسيرات إيرانية في أجواء الأردن كانت في طريقها للأراضي المحتلة.

إلا أن عمليات البحث والتحري من قبل (وطن) بشأن هذه المزاعم أثبت أنها غير صحيحة بالمرة ومفبركة.

مشاركة الأميرة سلمى الحسين بإسقاط مسيرات إيرانية
مشاركة الأميرة سلمى الحسين بإسقاط مسيرات إيرانية

خبر إسقاط الأميرة سلمى لمسيرات إيرانية مفبرك

وكانت هذه الحسابات نسبت الخبر المزعوم لموقع “emirateswoman” مع صورة للأميرة سلمى وهي ترتدي ملابس القوات الجوية الأردنية.

وبالرجوع للموقع والخبر المرفق بالصورة، اتضح أنه تم التلاعب بالخبر وتغيير عنوانه في صورة اقتطعت له.

وبتتبع الصورة والخبر على الموقع المشار له اتضح أنه عنوانه الأصلي تم التلاعب به وفبركته عبر الفوتوشوب ليزعم “الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني بن الحسين أسقطت 6 مسيرات إيرانية”.

لكن العنوان الحقيقي هو لتقرير نشره موقع “emirateswoman” بتاريخ 10 أبريل الحالي، عن الأميرة سلمى بعنوان “أثبتت الأميرة سلمى، 4 مرات، أنها أكثر أفراد العائلة المالكة طموحاً”.

وهو التقرير الذي يتطرق لحياة ابنة ملك الأردن الأميرة سلمى، ويتناول جوانبا من سيرتها الشخصية وإنجازاتها.

ومما ساعد في الترويج لهذه الإشاعة هو أن الأميرة سلمى، تحمل بالأساس رتبة ملازم أول/طيار في سلاح الجو الأردني الملكي.

بالإضافة إلى التقارير المتداولة منذ الأمس عن اعتراض الدفاعات الجوية الأردنية، لعدد من الصواريخ والمسيرات الإيرانية في سماء الأردن.

وفي هذا السياق ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنه كان هناك تقييم بأن هناك خطرا حقيقيا من سقوط المسيرات والصواريخ الإيرانية على الأردن.

وتابع في تصريحات لتلفزيون المملكة أن “القوات المسلحة تعاملت مع هذا الخطر.. وإذا كان هذا الخطر من إسرائيل سيقوم الأردن بنفس الإجراء.”

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وهي نفس المعلومات التي أكدها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وقال إن القوات الأردنية “تصدت لبعض الأجسام الطائرة التي دخلت أجواءنا ليلة أمس”.

وقال مصدران أمنيان إقليميان إن سلاح الجو الأردني اعترض وأسقط عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي للمملكة وكانت متجهة لإسرائيل.

وأمس السبت، شنت إيران أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم قيادات بارزة.

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