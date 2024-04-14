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نص رسالة يحيى السنوار لإسماعيل هنية بعد استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده

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الشهداء من عائلة اسماعيل هنية

بعث رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، برسالة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لتعزيته باستشهاد أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة.

وكتب السنوار في رسالته: “باسمي واسم إخواني في قيادة الحركة في قطاع غزة، وباسم إخواننا أبي خالد وإخوانه في قيادة كتائب القسام، وباسم عموم مجاهدينا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وشعبنا، نتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء بل المباركة باصطفاء الله لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم”.

وأضاف: “فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى.. نثمن عاليا صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر وكل الدرر التي نطقتم بها إثر ذلك”.

وأشار إلى أن هذه الدماء التي تروي أرض القطاع وهذه المواقف والكلمات التي سيخلدها التاريخ تسكب الحياة في عروق هذه الأمة لتنهض إلى عزها ومجدها.

وختم السنوار بالقول: “نسأل الله لكم الثبات والرضا والقبول، ولشهدائكم ولشهداء شعبنا القبول والرضوان ومن منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا”.

حماس تنعي شهداء عائلة هنية

وكانت حركة حماس قد نعت سبعة من أبناء وأحفاد هنية استشهدوا في غارة إسرائيلية غادرة وجبانة، استهدفت سيارتهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

أبناء اسماعيل هنية
الشهداء أبناء اسماعيل هنية

وجرى الهجوم بصاروخ أُطلق من قِبل مسيّرة إسرائيلية استهدفت السيارة بشكل مباشر، وقتلت جميع من فيها، باستثناء طفلة وحيدة أصيبت بجروح متوسطة ونقلت إلى المستشفى.

الاحتلال يعترف بعملية الاغتيال

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن قتل أبناء هنية كان عملية اغتيال بالتخطيط مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وزعم في بيان أنهم جميعا من أعضاء الجناح العسكري لحماس، وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط مسلح وسط القطاع.

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