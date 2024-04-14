نص رسالة يحيى السنوار لإسماعيل هنية بعد استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده

بعث رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة يحيى السنوار، برسالة إلى رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لتعزيته باستشهاد أبنائه وأحفاده في قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة.

وكتب السنوار في رسالته: “باسمي واسم إخواني في قيادة الحركة في قطاع غزة، وباسم إخواننا أبي خالد وإخوانه في قيادة كتائب القسام، وباسم عموم مجاهدينا وإخواننا وأخواتنا وأهلنا وشعبنا، نتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأسمى آيات العزاء بل المباركة باصطفاء الله لهذه الكوكبة من أبنائكم وأحفادكم”.

وأضاف: “فهو اصطفاء الشهداء في أشرف معارك الكون، معركة طوفان الأقصى.. نثمن عاليا صمودكم ورباطة جأشكم وأنتم تتلقون هذا الخبر وكل الدرر التي نطقتم بها إثر ذلك”.

رسالة تعزية من القائد المجاهد يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة؛ باسمه وقيادة الحركة وباسم الأخ المجاهد أبو خالد الضيف وقيادة القسام إلى أخيه القائد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، باستشهاد أبنائه وأحفاده. pic.twitter.com/3vlLEmVCb4 — يونس أبو جراد (@YunusAbujarad) April 13, 2024

وأشار إلى أن هذه الدماء التي تروي أرض القطاع وهذه المواقف والكلمات التي سيخلدها التاريخ تسكب الحياة في عروق هذه الأمة لتنهض إلى عزها ومجدها.

وختم السنوار بالقول: “نسأل الله لكم الثبات والرضا والقبول، ولشهدائكم ولشهداء شعبنا القبول والرضوان ومن منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا”.

حماس تنعي شهداء عائلة هنية

وكانت حركة حماس قد نعت سبعة من أبناء وأحفاد هنية استشهدوا في غارة إسرائيلية غادرة وجبانة، استهدفت سيارتهم في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وجرى الهجوم بصاروخ أُطلق من قِبل مسيّرة إسرائيلية استهدفت السيارة بشكل مباشر، وقتلت جميع من فيها، باستثناء طفلة وحيدة أصيبت بجروح متوسطة ونقلت إلى المستشفى.

الاحتلال يعترف بعملية الاغتيال

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أن قتل أبناء هنية كان عملية اغتيال بالتخطيط مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وزعم في بيان أنهم جميعا من أعضاء الجناح العسكري لحماس، وأنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ نشاط مسلح وسط القطاع.