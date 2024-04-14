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مهندسة كويتية تفسخ خطبتها من سعودي متزوج ولديه 7 أبناء لسبب مثير! (شاهد)

بقلم
مهندسة كويتية تفسخ خطبتها من مواطن سعودي

“ميزانيته لا تناسبني”، بهذه العبارة أعلنت مهندسة كويتية تدعى دنيا، فسخ خطبتها من مواطن سعودي متزوج ولديه 7 أبناء، مثيرةً جدلاً على منصات التواصل.

مهندسة كويتية تفسخ خطبتها من سعودي

وخرجت دنيا في فيديو قائلة: “ميزانيته لا تناسبني، مثلا طلبت منه يكتب لي بيت في دبي باسمي، ووجدته كتب شقة في دبي باسمي، وليس بيت، اشترى لي ساعات وأغراض وسيارة مرسيدس جي ال سي، ولكن ما كان يشتري النوع الذي أريده وهو جي كلاس، يشتري أقل طبقة، وقلت له خلاص فركش”.

وأضافت المهندسة الكويتية متحدثة عن خطيبها السابق: “يقول عندي زوجتي و7 عيال، وهذا حجم مقدرتي، وبعد كام شهر بشتري لك فيلا، قلت له خلاص والخطبة ما في أمل”.

وأكدت أنها لن تتهاون في مطالبها مهما حدث.

وقالت: “ما راح أرضى بالقليل وإذا عمره بنهاية الأربعينيات وأنا عمري 25. وأنا أقدر اختار الشخص المناسب أكثر”.

مطالب تعجيزية

بسبب مطالبها التعجيزية من خطيبها السعودي، تعرضت المشهورة الكويتية لهجوم على مواقع التواصل، حيث وصفها بعضهم بـ “محدثة نعمة”.

على إثر الهجوم عليها، ردّت دنيا بالقول أن الكويتيات تربين على العز والدلال، لذا عند اختيار زوج لابد أن يكون مناسبا لهن.

وقالت إن ما تقوله موجود في الكويت على أرض الواقع وليس دربا من الخيال.

وأضافت: “بالكويت لا يوجد فقراء، مثلا لا يوجد مواطنون يعملون بمحطات القطار أو محطات الوقود، أو مقاه أو ما شابه، العمل ليس عيبا، ولكن نحن بالكويت لا نعمل هذه المهن”.

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