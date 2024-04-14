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مفتي عمان يُحيي الرد الإيراني على إسرائيل .. “جريء ويسر الخاطر”

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مفتي عمان أحمد الخليلي يشيد بالرد الإيراني على إسرائيل

وصف المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الرد الإيراني على إسرائيل بـ”الجريء”، وأنه “أمر يسر الخاطر حقاً، وعسى أن يؤتي أُكُله عما قريب”.

وقال الشيخ أحمد الخليلي في تغريدة عبر موقع “إكس” لاقت تفاعلاً كبيراً: “نحيي هذه الخطوة، ونتطلع إلى ما يكسر شوكة الصهاينة وأعوانهم ويخلِّص المسلمين من شرورهم”.

وشنت إيران خلال ليلة السبت أول هجوم مباشر على إسرائيل في تاريخها، باستخدام المسيرات والصواريخ، وجاء ذلك ردا على تعرض قنصلية إيران في دمشق مطلع الشهر الحالي لهجوم صاروخي إسرائيلي أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال محمد رضا زاهدي.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية أنّ الحرس الثوري استخدم في الرد على إسرائيل مسيرات من طراز شاهد 136 وصواريخ خيبر 4.

بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها. مضيفاً أن عدداً قليلاً من الصواريخ الباليستية دخلت الأجواء الإسرائيلية.

خلافات إسرائيلية بشأن كيفية وتوقيت مهاجمة إيران

ونشبت خلافات بين أعضاء مجلس الحرب في الحكومة الإسرائيلية، مساء الأحد، بشأن كيفية وتوقيت مهاجمة إيران .

وقالت القناة “12” العبرية (خاصة): “يوجد توافق على وجوب الرد على الهجوم الإيراني، لكن الخلافات تتعلق بكيفية وتوقيت الرد، دون غض البصر عن الضغوط الأمريكية والدولية”.كما نقلت الأناضول 

وأضافت أن “الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت اقترحا أمس (السبت) الرد فورا على الهجوم، ولكن تم رفض المقترح”.

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وأوضحت أن “هناك مَن يعتقد داخل مجلس الحرب أن المعادلة يجب أن تكون العين بالعين، في جولة قصيرة وفورية (من المواجهة)، فيما يعتقد آخرون أنه ينبغي الانتظار والتخطيط بشكل جيد وتوجيه رد قوي”.

وفي وقت سابق الأحد، قالت “هيئة البث” العبرية (رسمية) إنّ الرد على هجوم إيران “تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة” بعد مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وسبق وأن فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) كلا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس لتحديد كيفية رد إسرائيل على الهجوم الانتقامي الإيراني.

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