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مشهورة مغربية تثير صدمة بما فعلته مع زوجها داخل طائرة الخطوط الملكية المغربية!

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احتفال المشهورة المغربية سونيا نجادي وزوجها على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية يثير ضجة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بفيديو للمشهورة المغربية سونيا نجادي وهي تحتفل بعيد زواجها الـ20، على متن طائرة تتبع الخطوط الملكية المغربية، في رحلة جوية ربطت الدار البيضاء المغربية بميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، ما اثار جدلاً واسعاً .

ونشرت سونيا نجادي على حسابها الرسمي في انستغرام، فيديو، يوثق احتفالها بمناسبة عيد زواجها الـ 20، بطقوس شملت كعكة مزينة بشمعتين مضيئتين، على متن الطائرة، الأمر الذي أغضب مغاربة وأثارَ تساؤلات بشأن سلامة الطائرة والمسافرين.

 

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sonia Ngadi‎‏ (@‏‎soniangadi‎‏)‎‏

ويحظر إدخال الأشياء القابلة للاشتعال أو مصادر النيران داخل الطائرات؛ خوفًا من اشتعال حرائق قد تؤدي إلى كوارث.

وأعرب مغردون، عن غضبهم واستيائهم من التصرف الذي اعتبروه خطرا يهدد حياة الموطنين، كما أنه ترك انزعاجا لدى الركاب الذين شعروا بالضيق من المضيفات اللواتي لم يساهمن في الحفاظ على سلامة أمنهم وراحتهم.

وكتب أحدهم: “لن أسافر مرة أخرى مع الخطوط الملكية المغربية لأن سلامة الركاب في خبر كان مقابل عدد اللايكات”.

سونيا نجادي
سونيا نجادي

وطالب بعض المعلقين بفتح تحقيق مع الخطوط الملكية المغربية بشأن السماح بهذا الاحتفال. حيث لم يصدر أي تعليق من الشركة .

بينما أفادت تقارير بأن بعض المغاربة قدموا شكوى ضد الشركة.

من جهتها، ردت نجادي، في تعليق على جدل المتابعين عبر “إنستغرام”، بأن الشمعتين غير حقيقيتين، وأنهما لا تصدران لهبًا.

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احتفال المشهورة المغربية سونيا نجادي وزوجها على متن طائرة الخطوط الجوية المغربية يثير ضجة

مشهورة مغربية تثير صدمة بما فعلته مع زوجها داخل طائرة الخطوط الملكية المغربية!

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