مسيرة إيرانية تعلق بأسلاك الكهرباء في العراق.. حقيقة فيديو غزا المواقع

وطن – تداول نشطاء مقطع فيديو قال ناشروه إنه يوثق مسيرة إيرانية وقد علقت بين أسلاك خط للكهرباء في العراق.

وأظهر مقطع الفيديو الذي يبدو أنه التقط في منطقة ريفية الطائرة المسيرة بين أسلاك الكهرباء، ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول “ها هيي علقت بحبال الكهربا: فيما يسمع في الخلفية صوت أزيز المسيرة.

مسيرة إيرانية علقت في العراق على خط الكهرباء pic.twitter.com/eMWnUaDt9f — رتويت الشرقية (@Eastern_RT) April 14, 2024

ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقاً بالنص الآتي: “فيديو متداول لمسيرة إيرانية عالقة بخطوط الكهرباء بعد إطلاقها نحو إسرائيل”.

ليتبين أن الادعاء المرفق مزيف، وأنه لا علاقة للفيديو بالمسيّرات التي اطلقتها إيران بإتجاه إسرائيل يوم أمس السبت، 13 نيسان 2024.

متداول : مسيره ايرانيه علقت علي خط كهرباء بالعراق pic.twitter.com/r9hJQCzug7 — مصري 🇪🇬 (@naelmasryy) April 14, 2024

ووفق موقع “t4p التقنية من اجل السلام” سبق أن تم نشر الفيديو المتداول الذي يُظهر الطائرة المسيّرة العالقة بأسلاك الكهرباء، عبر الإنترنت قبل أكثر من شهر، وهو ما ينفي ادعاء أنه يُظهر إحدى المسيّرات الإيرانية التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل يوم أمس.

ويأتي إعادة تداول الفيديو مرفقًا بالادعاء المضلل، بالتزامن مع قيام إيران بشن هجوم بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، ردا على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في سوريا مطلع الشهر الجاري.

وكانت عشرات الطائرات المسيرة الهجومية أطلقت من إيران تجاه الأراضى المحتلة، أمس، وتم اعتراض معظم هذه المسيرات والصواريخ.

وقالت إيران إنها اكتفت بهذه الضربة المحدودة للأهداف الإسرائيلية المحددة، وكشف وزير الخارجية الإيراني أن طهران أبلغت واشنطن مسبقا بالهجوم.