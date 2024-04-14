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كيف تفاعل عمرو أديب ونجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية على إسرائيل؟

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تفاعل الإعلامي المصري الذي يوصف بالمتهصين والمحسوب على النظام عمرو أديب ومواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية

وطن – تفاعل الإعلامي المصري الذي يوصف بالمتهصين والمحسوب على النظام عمرو أديب ومواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية على إسرائيل عبر حسابهما في منصة إكس.

وشنت إيران في وقت متأخر من مساء السبت وليل الأحد هجمات غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي رداً على استهدافات إسرائيلية متكررة طالت قادتها آخرها في دمشق.

وأثار الرد موجة من التفاعل وبعضها لم يخف نبرة الحذر من التصعيد الذي من شأنه أن يجر المنطقة بأكملها إلى ما هو أسوأ وفق وصف البعض على الرغم من أن ما حصل في غزة لم يهزه بالشكل ذاته.

عمرو أديب ونجيب ساويرس يعلقان على الهجمات الإيرانية

وعلق عمرو أديب الإعلامي المصري الحامل للجنسية السعودية والمقرب من نظام السيسي عبر تغريدة له على منصة إكس.

وجاء في تغريدة أديب: “عفوا الناس اللي شاغله بالها إذا كان الهجوم الإيراني حقيقي ولا تهويش واللي بيدوروا على مدى فاعليه المسيرات وميزان القوى في المنطقة”.

وأضاف: “عندي لكم خبر اهم؛ المنطقة بتتطربق على دماغنا والحياة ممكن تتغير تماما لذا لزم التنويه”.

أما رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كتب تدوينة على حسابه في ذات المنصة قائلاً: “لماذا الجميع متحمس وكأننا نشاهد فيلم أكشن؟”.

وتابع ساويرس: “إنه لأمر مخز في هذا الوقت من التاريخ أن يكون لدينا الكثير من الحروب الجارية… طائرات بدون طيار صواريخ غباء تام، أدعو الله ألا تفقد أرواح بريئة مرة أخرى”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شن هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات مباشرة أو لافتة نتيجة الضربات الإيرانية التي علق عليها عمرو أديب ونجيب ساويرس.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وكانت الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات حتى اللحظة مادية واقتصادية بسبب استنفار منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي في منع تحقيق أضرار أكبر.

كما أقرت مصادر إعلامية تابعة للاحتلال أنه تم استدعاء بعض الفرق الطبية في إسرائيل لعلاج ما مجموعه 31 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وبعض المصابين وفق المصادر عانى من نوبات هلع أثناء الهجمات الإيرانية.

وتدور حالة جدل بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، من إشاد البعض بالهجوم في التفاعل ضمن منصات التواصل، بينما اعتبره آخرون عملية هزلية لا جدوى منها.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، وهي العملية التي وصفها بأنها “جريمة من الكيان الصهيوني”.

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تفاعل الإعلامي المصري الذي يوصف بالمتهصين والمحسوب على النظام عمرو أديب ومواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية

كيف تفاعل عمرو أديب ونجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية على إسرائيل؟

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