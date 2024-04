كيف تفاعل عمرو أديب ونجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية على إسرائيل؟

وطن – تفاعل الإعلامي المصري الذي يوصف بالمتهصين والمحسوب على النظام عمرو أديب ومواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس مع الهجمات الإيرانية على إسرائيل عبر حسابهما في منصة إكس.

وشنت إيران في وقت متأخر من مساء السبت وليل الأحد هجمات غير مسبوقة ضد الاحتلال الإسرائيلي رداً على استهدافات إسرائيلية متكررة طالت قادتها آخرها في دمشق.

وأثار الرد موجة من التفاعل وبعضها لم يخف نبرة الحذر من التصعيد الذي من شأنه أن يجر المنطقة بأكملها إلى ما هو أسوأ وفق وصف البعض على الرغم من أن ما حصل في غزة لم يهزه بالشكل ذاته.

وعلق عمرو أديب الإعلامي المصري الحامل للجنسية السعودية والمقرب من نظام السيسي عبر تغريدة له على منصة إكس.

وجاء في تغريدة أديب: “عفوا الناس اللي شاغله بالها إذا كان الهجوم الإيراني حقيقي ولا تهويش واللي بيدوروا على مدى فاعليه المسيرات وميزان القوى في المنطقة”.

وأضاف: “عندي لكم خبر اهم؛ المنطقة بتتطربق على دماغنا والحياة ممكن تتغير تماما لذا لزم التنويه”.

أما رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس كتب تدوينة على حسابه في ذات المنصة قائلاً: “لماذا الجميع متحمس وكأننا نشاهد فيلم أكشن؟”.

وتابع ساويرس: “إنه لأمر مخز في هذا الوقت من التاريخ أن يكون لدينا الكثير من الحروب الجارية… طائرات بدون طيار صواريخ غباء تام، أدعو الله ألا تفقد أرواح بريئة مرة أخرى”.

Why is everybody excited as if we are watching an action movie ? It’s a shame in this time of history we have so many wars going on …Drones Rockets total stupidity , i pray no innocent lives will be lost again 🙏

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) April 13, 2024