كالصاروخ .. حارس ميسي يقتحم الملعب لإنقاذ النجم الأرجنتيني! (فيديو)

اقتحم ياسين تشويكو، حارس ليونيل ميسي الخاص الملعب أثناء مباراة إنتر ميامي ضد كانساس سيتي ويزردز، فجر الأحد، لمنع مشجع من الوصول للنجم الأرجنتيني.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي لفوز مهم على كانساس سيتي بنتيجة (3-2) ضمن منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي الممتاز.

حارس ميسي يقتحم الملعب

وفي الدقيقة الـ 90 دخل أحد الأطفال الملعب واتجه نحو ميسي خلال سير المباراة، ليدخل ياسين تشويكو بشكل سريع جدا، ويحاول إبعاد المشجع عن النجم الأرجنتيني.

وتشويكو تم تعيينه من قِبل إدارة إنتر ميامي متمثلة في ديفيد بيكهام، لحماية ميسي أينما ذهب؛ إذ لفت الانتباه بقوة عندما شوهد وهو يقف على الخط في مباريات إنتر ميامي، التي ظهر فيها الأرجنتيني.

ولا يكتفي ياسين بالوقوف على الخط، المدهش هو تحركه مع ميسي حين يبدأ بالركض داخل الملعب لحمايته من أي خطر وشيك.