قراصنة إيرانيون يخترقون رادارات في إسرائيل ويوجهون نصف مليون رسالة تهديد (تفاصيل)

وطن – بعد ساعات من الهجوم الإيراني على إسرائيل، اخترقت مجموعة قرصنة إيرانية، رادارات في إسرائيل.

ووجه القراصنة، مئات الآلاف من رسائل التهديد إلى الإسرائيليين، دعتهم فيها لمعارضة حكومة بنيامين نتنياهو، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة إن مجموعة قرصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم “حنظلة”، نجحت في اختراق أنظمة الرادار الإسرائيلية، ودعت الإسرائيليين إلى معارضة حكومتهم وتأييد إيران.

وأضافت أنّ هذه المجموعة خاطبت الإسرائيليين بقولها، في أكثر من 500 ألف رسالة بعثت بها إليهم، إنهم سيدفعون ثمن جرائم قادتهم، وأكدت لهم أن أولئك القادة سوف يندمون على “مغامراتهم الحمقاء”، ودعتهم لإخلاء المدن حتى لا يتضرروا.

وخاطبت رسالة مجموعة «حنظلة» المواطن الإسرائيلي بقولها: “لا تتردد، لا تنم، ففرصة الهروب أقل من عشر ثوان، وربما نختار مدينتك”.

وأفادت الصحيفة بأنه رغم عدم التحقق من هذه التهديدات، فإن خبراء الأمن السيبراني بإسرائيل يعربون عن قلقهم المتزايد بشأن احتمال شن هجمات إلكترونية إيرانية تستهدف البنية التحتية الحيوية.

اختراق سابق

يُشار إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي، زعمت مجموعة القرصنة “حنظلة”، المرتبطة بإيران، أنها استولت على أكثر من 740 غيغابايت من البيانات المهمة والحساسة لشركة “فايبر”، من خلال هجوم الفدية على تطبيق “فايبر ماسنجر” الإلكتروني.

قامت المجموعة التي تعرف نفسها بأنها مناهضة لإسرائيل ومؤيدة لحماس، بعرض المعلومات المزعومة للبيع على قناتها على “تليغرام” مقابل ثماني عملات بيتكوين؛ أي ما يعادل 540 ألف دولار.

كما ادعى أعضاء مجموعة قرصنة إيرانية أنهم تمكنوا من الوصول إلى الكود المصدري لهذا البرنامج، من خلال نشر صور لصفحة إدارة التطبيق.

إيران تنفذ هجومها على إسرائيل

وشنت إيران مساء السبت، هجومها المرتقب على إسرائيل، ردا على قصف قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، بإطلاق عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري، أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردًا على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا، وهي العملية التي وصفها بأنها “جريمة من الكيان الصهيوني”.

🎥مشاهد جديدة تظهر لحظة سقوط صواريخ إيرانية على قاعدة رامون الجوية في جنوب النقب.

تفاصيل الضربة: https://t.co/skeq9YZepx pic.twitter.com/0DgBRRFtYa — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وأشار الحرس الثوري إلى أن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة.

في السياق، قالت إيران إنّ نصف الصورايخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح، فيما زعم جيش الاحتلال اعتراض 99% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي كانت تستهدفها.

وقالت وكالة “إرنا” الرسمية إن نصف الصواريخ التي تم إطلاقها باتجاه إسرائيل أصابت أهدافها بنجاح، وأضافت أن القوات الإيرانية استهدفت بنجاح قاعدة جوية إسرائيلية في النقب باستخدام صواريخ “خيبر”.

#شاهد| صراخ المستوطنين خوفا بعد وصول الصواريخ الايرانية pic.twitter.com/j0v60fNrAC — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وأشارت إلى أن تلك القاعدة كانت منطلقا للهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.

تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين

وصرح قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأنّ الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية تمكنت من عبور الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وأكد أن الهجوم الإيراني أدى إلى تدمير موقعين عسكريين إسرائيليين مهمين.

وشدد سلامي على أن الهجوم الإيراني انتهى ولا توجد رغبة في مواصلته لكن بلاده سترد بقوة إذا ما استهدفت إسرائيل مصالحها، موضحا أنه إذا شاركت واشنطن في أي هجوم ضد إيران فسيتم استهداف قواعدها بالمنطقة ولن تكون بمأمن.

ولفت قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن إسرائيل تجاوزت الخطوط الحمراء باستهداف قنصلية إيران في سوريا، وكان لا بد من الرد عليها.

جيش الاحتلال يدعي إحباط الهجوم الإيراني

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال إحباط الهجوم الإيراني، وزعم اعتراض 99% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي كانت تستهدف إسرائيل، ووصف ذلك بأنه “انجاز استراتيجي مهم”.

وأوضح الجيش في بيان، أن إيران “أطلقت أكثر من 300 تهديد من أنواع مختلفة منها صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة وصواريخ كروز.

#شاهد| الدفاعات الجوية الإسرائيلية تحاول التصدي للصواريخ الإيرانية. pic.twitter.com/1CiRPeP3D0 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 14, 2024

وأكد أنه من أصل أكثر من 120 صاروخا بالستيا، اخترق عدد ضئيل جدا الحدود الإسرائيلية، وسقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم (بالجنوب) وألحق أضرارا طفيفة في منشأة، وفق قوله.