جون كيربي يقر بتأثير الهجوم الإيراني على إسرائيل: “لم نر هذا من قبل” (فيديو)

وطن – أقر منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال تصريحات متلفزة له بتأثير الرد الإيراني والهجمات الصاروخية على إسرائيل قائلاً: “لم نر هذا من قبل”.

White House National Security Communications Adviser John Kirby tells @JakeTapper that Iran’s attack on Israel “truly was unprecedented” but says the Biden administration doesn’t believe it’s the start of a broader war in the region, “nor do we believe it has to be.” pic.twitter.com/jXoC1vKS7o — State of the Union (@CNNSOTU) April 14, 2024



وقال كيربي في حوار مع شبكة CNN الأمريكية إن الضربات الانتقامية التي شنتها إيران على إسرائيل كانت غير مسبوقة حقًا من حيث الحجم والنطاق والمدى.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “لم نر هذا من قبل. لقد كنا نراقب هذا عن كثب قدر الإمكان. هل يمكنني أن أخبرك أننا توقعنا كل طائرة مسيرة وكل صاروخ؟ على الأغلب لا”.

جون كيربي يقر بقوة الهجوم الإيراني

وتليغ منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي في حواره عن الهجوم الإيراني على إسرائيل: “من المؤكد أن لدينا فكرة جيدة عما كانت إيران تخطط للقيام به”.

ورأى كيربي أن الدفاع الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي وحلفاؤه الأمريكيون والغربيون كان غير مسبوق أيضاً وفق وصفه.

وتابع: “كان ذلك نجاحاً مذهلاً أثبت التفوق العسكري الإسرائيلي. وبنفس القدر من الأهمية، التفوق الدبلوماسي بأن هناك أصدقاء لدى إسرائيلي في المنطقة” وفق زعمه.

انتهاك أجواء دول عربية

وأردف المسؤول الأمريكي: “يبدو أن الإيرانيين لم يهاجموا إسرائيل فحسب، بل كانوا ينتهكون المجال الجوي لدول عربية أخرى، بما في ذلك الأردن والسعودية”.

وأكمل منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي: “قطعاً. لا توجد طريقة للقيام بما فعلوه الليلة الماضية دون انتهاك المجال الجوي الدولي للقيام بذلك”.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن شن هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ كروز ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وكانت الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات بالدرجة الأولى مادية واقتصادية بسبب استنفار منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي في منع تحقيق أضرار أكبر.

لكن مصادر إعلامية تابعة للاحتلال أقرت أنه تم استدعاء بعض الفرق الطبية في إسرائيل لعلاج ما مجموعه 31 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة أثناء توجههم إلى الملاجئ.

وبعض المصابين وفق المصادر عانى من نوبات هلع أثناء الهجمات الإيرانية.