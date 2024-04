جون كيربي يقر بتأثير الهجوم الإيراني على إسرائيل: “لم نر هذا من قبل” (فيديو)

وطن – أقر منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي خلال تصريحات متلفزة له بتأثير الرد الإيراني والهجمات الصاروخية على إسرائيل قائلاً: “لم نر هذا من قبل”.

White House National Security Communications Adviser John Kirby tells @JakeTapper that Iran’s attack on Israel “truly was unprecedented” but says the Biden administration doesn’t believe it’s the start of a broader war in the region, “nor do we believe it has to be.” pic.twitter.com/jXoC1vKS7o

— State of the Union (@CNNSOTU) April 14, 2024