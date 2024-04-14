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بشبيه ابن سلمان وشبيه السيسي.. مصطفى المومري يسخر من حكام العرب المتصهينين (فيديو)

بقلم
بشبيه ابن سلمان وشبيه السيسي.. مصطفى المومري يسخر من حكام العرب المتصهينين

وطن – سخر اليوتيوبر اليمني المعروف “مصطفى المومري” من حكام العرب المطبعين مع إسرائيل، بفيديو تمثيلي حديث له لاقى تفاعلا كبيرا بالتزامن مع الهجوم الإيراني على إسرائيل.

ومصطفى المومري هو صانع محتوى يمني شهير على منصة “يوتيوب” اشتهر بمقاطعه التي تتناول موضوعات اجتماعية وثقافية متنوعة.

وأظهر مقطع تمثيلي أحد الحاخامات وهو يجلس على طاولة ويخفض رأسه إلى الأسفل قبل أن يظهر أنه المومري ـ يؤدي دور الحاخام ـ ليدخل عليه أشخاص يجسدون شخصيات حكم العرب ومنهم الرئيس المصري السيسي، الذي قال له على الطريقة المصرية “هلا ياباشا ازيك يا باشا” ويخفض رأسه ليقبل يد الحاخام، وهو يقول “هلا بزعيم الكرة الأرضية”.

قبل أن يقترب عدد ممن يمثلون شخصيات عدد من الأمراء بزيهم الخليجي ـ بينهم شبيه لابن سلمان ـ ليفعلوا الأمر نفسه ويسمع صوت أحدهم وهو يخاطب الحاخام: “هلا بتاج روسنا هلا نورتنا.. والله نحبك موت”.


ويقول آخر في طريقة متعمدة من مصطفى المومري وصناع المقطع للسخرية من الحكام العرب: “نورت الديرة نورت شبه الجزيرة العربية”، وعندها يرفع اليهودي رأسه ليرى وجهه.

شبيه محمد بن سلمان وشبيه السيسي

ويبدأ الحاخام ـ المومري ـ بالغناء وهو يرفع قدمه على الطاولة أمام الجالسين ـ حكام العرب المفتضرين ـ ويغني:” أيوا أنا مسيطرة أمسكو مسطرة ويستدرك :”انتو العرب أكبر مسخرة”، ويقف على الطاولة ويبدأ بوصلة رقص وسط تصفيق الحكام العرب.

ويرد الشخصية التي تأخذ دور السيسي:”اسمعني يا باشا اسمع بقى نزل الاسعار التهدئة بالكشري والفول ومسقعة الشعب حينسى المجزرة”.في إشارة إلى مجازر الإحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة.

وهنا يدخل مجسد شخصية ابن سلمان على الخط يغني بدوره :” بالانفتاح وبالطرب نلهي الشعوب عن الغضب”، وأضاف:” أبشع جرائم ترتكب ما أثرت فيهم ترى”.

وفي نهاية المقطع هنا يدخل أحد مقاتلي القسام من باب جانبي فيهرب المجتمعون ويقوم القسامي بحمل الحاخام اليهودي الذي بدا وهو يستغيث ويبكي طالباً إنقاذه.

وأغنية مسيطرة كلمات “أبو لوزة الفرزعي” و”شهاب المعطري” و”بندر السقاف”.

ويحظى المومري بشعبية واسعة في اليمن ويتابع قناته على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك وتحظى مقاطعه بمشاهدات واهتمام جماهيري واسع.

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