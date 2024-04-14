بتهمة العمالة للمغرب.. توقيف صحفي جزائري في المطار ومنعه من دخول البلاد

وطن – منعت الجزائر يوم، الجمعة الماضي، الصحفي الجزائري الأصل “فريد عليلات” العامل في مجلة “جون أفريك”، من دخول البلاد لدى وصوله إلى مطار الجزائر الدولي.

وبحسب موقع “Algérie Part” فقد تم إخطار شرطة الحدود الجزائرية مباشرة بأمر الطرد من قبل المصالح الرئاسية الجزائرية.

وتم اتهامه بالعمل في “بث محتوى إعلامي موالي للمغرب يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر لصالح المصالح السياسية والدبلوماسية للمغرب”.

وفي اليوم التالي، السبت 13 أبريل/نيسان، أُعيد من بلده بعد أن اصطحبه عناصر أمن المطار بالقوة من مطار الجزائر العاصمة إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية أقلعت في وقت مبكر جدًا من الصباح من الجزائر العاصمة إلى باريس.

وروى عليلات في منشور له على “فيسبوك” تفاصيل ما تعرض له، قائلا: “تم طردي يوم السبت 13 أبريل 2024 من مطار الجزائر الدولي بعد قضائي لأكثر من 11 ساعة في مباني الجمارك والشرطة القضائية في هذا المطار”.

وأوضح الصحافي بحسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية أن 3 من رجال الشرطة حققوا معه دون تقديم أي وثيقة قانونية تبرر هذا الاستجواب.

وذكر أن التحقيق دار حول “تاريخي الشخصي، وتعليمي، ووضعي الشخصي. كما سُئلت عن سفري، والأشخاص الذين ألتقيهم عندما أزور الجزائر، وكتاباتي، والسياسة التحريرية لصحيفتي، وسبب سفري، وحركة الماك (الانفصالية) والمعارضين الجزائريين في الخارج”.

بوتفليقة التاريخ السري

وفريد عليلات صحفي في مجلة جون أفريك منذ عام 2004، يغطي الأخبار في منطقة المغرب العربي وخاصة في الجزائر.

في عام 2002، نشر مع كالمان ليفي تحقيقا حول أعمال الشغب التي اندلعت في منطقة القبائل عام 2001 بعنوان “لا يمكنك قتلنا، لقد متنا بالفعل”.

وفي فبراير 2020، نشر مع طبعات روشيه السيرة الذاتية للرئيس بوتفليقة تحت عنوان ” بوتفليقة التاريخ السري”.

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وفي 6 أبريل 2022، استعد لنشر السيرة الذاتية للمطرب القبابي إيدير، مؤلف أغنية A Vava Inouva، تحت عنوان “Idir، a Kabyle of the World.

وتتهم وسائل إعلام جزائرية مجلة “جون أفريك” الفرنسية التي يعمل بها عليلات بموالاة المغرب الجار اللدود للجزائر ونشر محتوى يهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر لصالح المصالح السياسية والبعثات الدبلوماسية للجزائر”.