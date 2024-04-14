أندية عربية تصفع منتخب الإمارات بقرار منع لاعبيها من الالتحاق بصفوفه

وطن – وجهت أندية عربية ما وصف بالصفعة لمنتخب الإمارات بقرار منع لاعبيها من الالتحاق بصفوفه ما دفع اتحاد أبوظبي لكرة القدم إلى إصدار بيان يعبر فيه عن أسفه لهذه الخطوة.

وجاء في بيان للاتحاد الإماراتي لكرة القدم الذي وجهت فيه أندية عربية ما وصف بالصفعة بحب منتخب الإمارات: “أبدى اتحاد الكرة أسفه لقراري ناديي العين وشباب الأهلي بمنع لاعبي الفريقين من السفر والمشاركة مع منتخب الأبيض الأولمبي في بطولة كأس آسيا المقبلة”.

وأوضح البيان أن ناديي العين وشباب الأهلي منعا اللاعبين من التواجد مع المنتخب الوطني تحت 23 عاماً، وتفضيل الناديين للبطولات المحلية وبطولة دوري أبطال آسيا، إذ ينتظر الفريقان مواجهات رسمية مقبلة.

اتحاد الكرة يُشيد بتعاون الأندية تجاه مشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً .. pic.twitter.com/Sn8Emn1kTa — UAEFA (@uaefa_ae) April 13, 2024

أندية عربية تصفع منتخب الإمارات

وحسب المصدر منع نادي العين اللاعبين محمد عباس وحازم محمد، بالسفر مع منتخب بلادهما، إضافة لثلاثة من لاعبي نادي شباب الأهلي حمد المقبالي وبدر ناصر وحارب عبد الله.

وفي الوقت ذاته أشاد الاتحاد الإماراتي بالأندية التي سمحت بالتحاق لاعبيها بصفوف منتخب “الأبيض”، للمشاركة في البطولة الآسيوية.

وتؤهل البطولة التي تقام في قطر بين 15 نيسان و3 أيار لدورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس.

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ويلعب منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثانية في البطولة المذكورة، إلى جانب منتخبات: كوريا الجنوبية واليابان والصين.

يذكر أن بيان اتحاد أبوظبي لكرة القدم الذي وجهت فيه أندية عربية ما وصف بالصفعة بحب منتخب الإمارات تضمن الشكر والتقدير لأندية عجمان واتحاد كلباء والجزيرة والإمارات والوحدة وحتا وبني ياس والشارقة والظفرة والفجيرة والنصر ويونايتد.

وأثنى الاتحاد الإماراتي على تعاون تلك الأندية “المثمر وموقفهم الإيجابي، وحرصهم على مشاركة المنتخب في الاستحقاق الآسيوي”.