هجوم إيران.. مصر والأردن تُعلنان الجاهزية لإسقاط أي مسيرات تمر بأجوائهما

وطن – بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل، أعلن سلاح الجو الأردني، جاهزية قواته لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق الأجواء الأردنية، كما رفعت الدفاعات الجوية المصرية حالة الاستنفار في صفوفها إلى أقصى درجة بحسب مصدر أمني مطلع.

تحرك القوات المصرية والأردنية يأتي بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.

المصدر الأمني الذي تحدث لموقع “القاهرة 24” كشف أن الدفاعات الجوية المصرية رفعت حالة الاستنفار في صفوفها إلى أقصى درجة، وتم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع في المنطقة.

فيما أعلن سلاح الجو الأردني، مساء السبت، جاهزية قواته لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق الأجواء الأردنية.

وقال المصدر المصري إن “خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة”.

وأعربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، وتجاه مؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.

اقرأ أيضا:

ومساء السبت، أعلن الأردن إغلاق أجوائه أمام كافة رحلات الطيران القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، “في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة”.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اجتماع مجلس الحرب عقد في مركز القيادة الأعلى لجيش الاحتلال المحصن في مقر وزارة الأمن تحت الأرض وليس في مكتب نتنياهو.