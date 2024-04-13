الرئيسية » الهدهد » مهارة فائقة لقناص المقاومة تظهر في عملية اصطياد جندي إسرائيلي (فيديو)

مهارة فائقة لقناص المقاومة تظهر في عملية اصطياد جندي إسرائيلي (فيديو)

بقلم
مهارة فائقة لقناص المقاومة تظهر في عملية اصطياد جندي إسرائيلي

وطن – نشرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، مشاهد قالت إنها لعملية قنص جندي إسرائيلي خلال تقدم جيش الاحتلال على محور خان يونس.

ونشر الإعلام الحربي في “سرايا القدس”، مقطعي فيديو منفصلين يظهران مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني خلال تقدم العدو في محاور خان يونس، ومشاهد من قصف تحشدات العدو شمال وشرق المحافظة الوسطى بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون.

وأظهر المقطع الأول جندياً اسرائيلياً وهو يقف فوق تلة ترابية جانب مبنى قيد الإنشاء، ويتم تحديده كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.

ويرى مقاوم من سرايا القديس داخل شقة مهجورة وقد سدد رشاشه من نافذة، فيما بدا مقاوم آخر وهو يراقب الهدف بمنظار حربي وفي لحظة يتم الإطلاق فيسقط الجندي أرضاً فيما بدا بجانب فوهة دبابة.

ووثق الفيديو الثاني مشاهد من الرشقات الصاروخية وحمم الهاون التي دك بهام قاموا سرايا القدس، التحشدات والآليات الصهيونية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى.

وبدا مقاوم وهو يلقم مدفعاً بقذيفة ضخمة ويقوم بتجهيزها وتثبيتها قبل أن يتم إطلاقها، ويقوم مقاتل آخر بتجهيز قذيفة أخرى، وترى وهي تنطلق تاركة خالفها دخاناً أسود كثيفاً في الفضاء.

قصف سديروت

وقالت “سرايا القدس” اليوم السبت إنه “بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفت “سديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

  • اقرأ أيضا:
“الزحف الأكبر”.. أبو حمزة يوجه دعوة جديدة للمتظاهرين في الأردن ومصر والبحرين

وقصفت الكتائب أيضاً جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزة في محيط موقع مالك العسكري شمال النصيرات بقذائف الهاون. كما أعلنت “السرايا” أنها “سيطرت على طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” بدون طيار في خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

قد يعجبك أيضاً

إيران تهدد: أي دولة ستفتح مجالها أمام إسرائيل لمهاجمتنا ستواجه ردنا الحاسم

إيران تهدد: أي دولة ستفتح مجالها أمام إسرائيل لمهاجمتنا ستواجه ردنا الحاسم

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر المفاجئة وهذه وصيتها الأخيرة

إيران تهاجم إسرائيل وعشرات المسيرات الانتحارية تعبر أجواء العراق

بالفيديو.. إيران تهاجم إسرائيل وعشرات المسيرات الانتحارية تعبر أجواء العراق

فتاة عارية وفيديو فاضح يحرض على الرذيلة يقلب المغرب وتحرك أمني عاجل

فتاة عارية وفيديو فاضح يحرض على الرذيلة يقلب المغرب وتحرك أمني عاجل (شاهد)

نتنياهو يلجأ إلى فيلا صديق في القدس قبل الرد الإيراني

قبل الرد الإيراني .. نتنياهو وزوجته يحتميان بفيلا لملياردير أمريكي بها ملجأ مضاد للصواريخ!

من سطح منزله.. هكذا دعا فلسطيني أهالي الضفة للاستنفار: "خليكم نايمين ليجيكم الدور"

من سطح منزله.. هكذا دعا فلسطيني أهالي الضفة للاستنفار: “خليكم نايمين ليجيكم الدور” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior