مهارة فائقة لقناص المقاومة تظهر في عملية اصطياد جندي إسرائيلي (فيديو)

وطن – نشرت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، مشاهد قالت إنها لعملية قنص جندي إسرائيلي خلال تقدم جيش الاحتلال على محور خان يونس.

ونشر الإعلام الحربي في “سرايا القدس”، مقطعي فيديو منفصلين يظهران مشاهد من عملية قنص جندي صهيوني خلال تقدم العدو في محاور خان يونس، ومشاهد من قصف تحشدات العدو شمال وشرق المحافظة الوسطى بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون.

وأظهر المقطع الأول جندياً اسرائيلياً وهو يقف فوق تلة ترابية جانب مبنى قيد الإنشاء، ويتم تحديده كهدف بالمثلث الأحمر المقلوب.

سرايا القدس تبث مشاهد لعملية قنص جندي إسرائيلي بخان يونس#حرب_غزة pic.twitter.com/KuqSOORxvW — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 13, 2024

ويرى مقاوم من سرايا القديس داخل شقة مهجورة وقد سدد رشاشه من نافذة، فيما بدا مقاوم آخر وهو يراقب الهدف بمنظار حربي وفي لحظة يتم الإطلاق فيسقط الجندي أرضاً فيما بدا بجانب فوهة دبابة.

ووثق الفيديو الثاني مشاهد من الرشقات الصاروخية وحمم الهاون التي دك بهام قاموا سرايا القدس، التحشدات والآليات الصهيونية في محاور التقدم شرق وشمال المحافظة الوسطى.

وبدا مقاوم وهو يلقم مدفعاً بقذيفة ضخمة ويقوم بتجهيزها وتثبيتها قبل أن يتم إطلاقها، ويقوم مقاتل آخر بتجهيز قذيفة أخرى، وترى وهي تنطلق تاركة خالفها دخاناً أسود كثيفاً في الفضاء.

قصف سديروت

وقالت “سرايا القدس” اليوم السبت إنه “بالاشتراك مع قوات عمر القاسم قصفت “سديروت” ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا”.

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وقصفت الكتائب أيضاً جنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزة في محيط موقع مالك العسكري شمال النصيرات بقذائف الهاون. كما أعلنت “السرايا” أنها “سيطرت على طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” بدون طيار في خان يونس جنوبي قطاع غزة”.