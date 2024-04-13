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مفاجأة عن رحيل رونالدو من النصر السعودي إلى هذا النادي!

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رحيل رونالدو من النصر السعودي

فجّر إعلامي سعودي مفاجأة من العيار الثقيل عن مستقبل  البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، كاشفاً عن أنه تلقى عرضًا للرحيل من دوري روشن خلال الموسم المقبل.

رحيل رونالدو عن النصر 

وقال عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي متعب بن عبدالله، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، إن هناك فريقا برتغاليا يرغب بقوة في التوقيع مع كريستيانو رونالدو، خلال الموسم المقبل.

ولم يفصح متعب عبدالله عن اسم النادي. لكنه قال إن الصفقة قد تتم إذا أراد رونالدو ذلك.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر، في يناير 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما فسخ عقده معه بالتراضي.

ويمتد عقد كريستيانو رونالد مع النصر حتى عام 2025.

وقبل أيام، وخلال مباراة النصر السعودي أمام الهلال في كأس السوبر السعودي، تعرض رونالدو للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، بعد ضربه مدافع الهلال علي البليهي، إثر كرة مشتركة بينهما عند الدقيقة (86) من المباراة التي انتهت لصالح الهلال 2-1.

 

وأكدت مصادر موقع “كووورة” أن حكم المباراة محمد الهويش وصف تصرف رونالدو في تقرير المباراة بــ”السلوك المشين”، بسبب ضربه مدافع الهلال.

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وأكد الدكتور أيمن الرفاعي، الرئيس السابق للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي: “في حال دون الحكم ذلك بالفعل في تقرير المباراة. فإن رونالدو سيعاقب بغرامة قدرها 20 ألف ريال سعودي. إضافة لإيقافه مباراتين”.

وأوضح: “العقوبة تشمل الإيقاف التلقائي. أي سيكون المجموع مباراتين فقط”.

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