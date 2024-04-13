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قبل الرد الإيراني .. نتنياهو وزوجته يحتميان بفيلا لملياردير أمريكي بها ملجأ مضاد للصواريخ!

بقلم
نتنياهو يلجأ إلى فيلا صديق في القدس قبل الرد الإيراني

ترجمة وطن – كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقل خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى فيلا لملياردير أميركي في القدس، كونها تحتوي على ملجأ متطور مضاد للصواريخ، قبل هجوم محتمل من إيران رداً على قصف أسفر عن تدمير مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق عصر الاثنين أول نيسان/إبريل.

وأقام نتنياهو وزوجته سارة، في فيلا فاخرة يملكها الملياردير الأميركي سيمون فاليك في القدس، حيث كانا يعيشان في بداية الحرب على غزة.

ويوجد في المنزل ملجأ متطور مضاد للصواريخ، وتقع في حي “تلبيوت”، جنوب شرقي القدس.

ووسط مخاوف من الرد الإيراني أفاد أوري ميشغاف، صحفي صحيفة “هآرتس”، أن نتنياهو وزوجته عادا للإقامة في الفيلا في تلبيوت.

ولم يستجب مكتب نتنياهو للرد على طلب استفسار حول الأمر من موقع “والا” العبري.

وكتب مراسل موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، السبت، أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأميركي سيمون فاليك في القدس.

وفي بداية الحرب على غزة، انتقلت عائلة نتنياهو للعيش في فيلا عائلة فاليك، وقسموا وقتهم بين هذا المنزل ومسكنهم الخاص في قيساريا، لكنهم عادوا في الأشهر الأخيرة للعيش في شقتهم في “شارع غزة”.

من هو سيمون فاليك؟

  • ملياردير يهودي أميركي.
  • رئيس شركة “الأسواق الحرة الأميركية” التي تدير أكثر من 200 متجر معفى من الرسوم الجمركية في المطارات وعند المعابر الحدودية في نصف الكرة الأرضية الغربي.
  • في وقت سابق من هذا العام، حصل فاليك وعائلته على جائزة القدس لتطوير “يهودا والسامرة” بالتعبير الإسرائيلي والمقصود الضفة الغربية.
  • يعتبر صديقا مقربا لنتنياهو.
  • هو أيضا من الداعمين للعديد من المنظمات الإسرائيلية اليمينية.
  • في الولايات المتحدة، يدعم فاليك الحزب الجمهوري.

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