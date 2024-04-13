فتاة عارية وفيديو فاضح يحرض على الرذيلة يقلب المغرب وتحرك أمني عاجل (شاهد)

وطن – تحركت السلطات المغربية بشكل عاجل ضد فيديو فاضح انتشر في الفضاء الإلكتروني بالمغرب خلال الأيام الماضية، يحرض الشباب على الرذيلة ضمن ما أطلق عليه “المواعدة العمياء”، وهو تقليد لنسخة برنامج أجنبي.

وكان الفيديو الذي ظهرت فيه فتاة شبه عارية بملابس فاضحة وتختار صديق لتواعده دون أن ترى وجهه، في تقليد لنسخة برنامج “blind dating” الأجنبي، قد فجر موجة غضب عارمة في الأردن.

برعاية #أميرة_المؤمنين فتاة تختار من تواعده دون أن تعرف وجهه.. النسخة المغربيةالهجينة ” من برنامج #blind_dating تثير الجدل في #المغرب pic.twitter.com/19dY8bMX4Q — بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) April 12, 2024

وجراء هذه الضجة كشف مصدر أمني مغربي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيق في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك بعد تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقل موقع “هسبريس” المغربي المحلي.

هزلت والله هزلت لا دين لا احترم لا تقديرا هناك حصة تلفزيونية تبث على القنوات الغربية تُدعى"Blind dating" تهدف إلى نشر الرذيلة والفاحشة أول بلد مسلم جسد هذه الفكرة هي #الزريبة🇲🇦حيث تظهر فتاة بوسبيرية شبه ع&ارية وخلف ستار يتواجد مجموعة من العياشة تقوم بمحاورتهم لتختار واحدا منهم 🤷‍♀️ pic.twitter.com/0YelDgIUBn — ꧁ 🇩🇿 𝙰𝚆𝙰𝚃𝙵 🇩🇿 عَـــواطــف 🇩🇿 ꧂ (@HUJzjRGdYsbwYG6) April 12, 2024

وأوضح المصدر أنه مؤخرا تم رصد تداول الشريط المذكور، وقامت السلطات بمعاينة وجرد الوقائع المنشورة، وإحالتها على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية في المغرب، وذلك من أجل البحث فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كشف مصدر أمني بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط التحقيق في شبهة المساس بالأخلاق العامة والتحريض على الإخلال العلني بالحياء بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وذلك بعد تداول شريط فيديو تظهر فيه فتاة بصدد محاكاة برنامج أجنبي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وشدد ذات المصدر ، بأن… pic.twitter.com/WOINFf5c1T — Hespress هسبريس (@hespress) April 13, 2024

ويعكف البحث القضائي حاليا على التحقق من مدى احتواء الشريط المذكور على عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون المغربي، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القضائية اللازمة.

وينص الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.