طائرة نتنياهو تغادر إسرائيل تزامنا مع الهجوم الإيراني.. ماذا يحدث؟ (شاهد)

وطن – أثارت مغادرة طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وزوجته الأراضي المحتلة، عاصفة من الجدل والتكهنات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين إن كان نتنياهو هرب أم تم إجلاؤه على وقع التهديدات الإيرانية المزعومة بشن هجوم على إسرائيل.

وقال صحيفة “timesofisrael” إن مواقع التتبع أظهرت أن الطائرة الرسمية الإسرائيلية “جناح صهيون” التي لم يتم استخدامها بعد، وهي تقلع من قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل.

والطائرة التي صنعت لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان يتراكم عليها الغبار بعد تسليمها إلى سلاح الجو الإسرائيلي قبل عدة سنوات؛ ولم يتم استخدامها رسمياً أبدا.

هل نتنياهو او زوجته هرب او تم إجلاءه ؟ طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي تغادر اسرائيل والجميع يتسال لماذا ، هل هروب ام إجلاء !؟ pic.twitter.com/Q7h2brKRsX — Tamer | تامر (@tamerqdh) April 13, 2024

من جانبها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل طائرة رئيس حكومة الاحتلال المعروفة باسم “جناح صهيون” إلى مكان آمن مخافة أن تكون هدفاً للهجوم.

وتأتي هذه الخطوة وسط حالة تأهب قصوى في إسرائيل تحسبا لهجوم إيران الذي بدأ بالفعل مساء، السبت، بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة تجاه الأراضي المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن إيران أطلقت طائرات مسيرة من أراضيها باتجاه إسرائيل في وقت متأخر من يوم السبت، في حين قال نتنياهو إن البلاد “مستعدة لأي سيناريو”.

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال في خطاب متلفز بعد الساعة 11:00 مساءً بقليل (8:00 مساءً بتوقيت جرينتش): “أطلقت إيران طائرات بدون طيار من أراضيها باتجاه إسرائيل”.

وأضاف هاجاري: “نحن نراقب التهديد في المجال الجوي، وهو تهديد سيستغرق عدة ساعات للوصول إلى إسرائيل. نحن نعمل بشكل وثيق مع أمريكا وشركائنا في المنطقة لمواجهة عمليات الإطلاق واعتراضها”.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، السبت، إن إسرائيل “تراقب عن كثب هجوم مخطط له” من قبل إيران وحلفائها، في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال أن قواته في حالة تأهب كامل وفرض قيودا على التجمعات الكبيرة والأنشطة التعليمية.

كما قطع الرئيس بايدن، الذي حذر من أن إيران ستهاجم إسرائيل “عاجلا وليس آجلا”، عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ يوم السبت للعودة إلى البيت الأبيض والاجتماع بفريقه وسط التهديد المتزايد.

وفي وقت سابق من يوم السبت، استولت القوات البحرية للحرس الثوري على السفينة MSC Aries، وهي سفينة تابعة لإسرائيل بالقرب من مضيق هرمز، وحولت مسار السفينة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأغلق الأردن مجاله الجوي مؤقتا أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والترانزيت ابتداء من الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.