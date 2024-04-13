شاهد لحظة عبور صواريخ باليستية إيرانية سماء العراق نحو إسرائيل

وطن – وثقت فيديوهات صواريخ باليستية إيرانية في سماء العراق، متجهة لضرب أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، مع بدء الهجوم الإيراني ردا على قصف على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل ومقتل مستشارين إيرانيين كبار .

صواريخ باليستية إيرانية في سماء العراق

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنّه تمّ رصد إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل.

#عاجل| فيديو جديد .. الصواريخ الباليستية الإيرانية في سماء #العراق متجهة لضرب أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/ul0ONwZyk2 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

🎥صوت صواريخ بالستية ايرانية تحلق في سماء #العراق بسرعة كبيرة تجاه اهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/nyxSS1jmze — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

#عاجل| متداول .. #المقاومة_العراقية تطلق صواريخ بالستية باتجاه أهداف اسرائيلية في فلسطين المحتلة . pic.twitter.com/NaWWpXZIut — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

📸لحظة عبور طائرات مسيرة أجواء العراق نحو الاحتلال الإسرائيلي، ضمن الهجوم الإيراني. pic.twitter.com/3J4PBmmRtZ — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

🎥مشهد جديد .. الصورايخ الايرانية تعبر أجواء #العراق باتجاه أهداف اسرائيلية في فلسطين المحتلة . pic.twitter.com/6wV6OX3Xu6 — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 13, 2024

وبدأت إيران هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ليل السبت، حسبما أكد الجيش الإسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام .

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ “ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا”.

وأضاف أن “العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة”.