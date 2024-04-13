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شاهد لحظة عبور صواريخ باليستية إيرانية سماء العراق نحو إسرائيل

بقلم
الصورايخ الإيرانية في سماء العراق متجهة نحو أهداف إسرائيلية

وطن – وثقت فيديوهات صواريخ باليستية إيرانية في سماء العراق، متجهة لضرب أهداف إسرائيلية في فلسطين المحتلة، مع بدء الهجوم الإيراني ردا على قصف على القنصلية الإيرانية في دمشق يوم 1 أبريل ومقتل مستشارين إيرانيين كبار .

صواريخ باليستية إيرانية في سماء العراق

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أنّه تمّ رصد إطلاق صواريخ كروز باتجاه إسرائيل.

وبدأت إيران هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ، ليل السبت، حسبما أكد الجيش الإسرائيلي ومسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام .

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ “ردا على جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا”.

وأضاف أن “العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في الأراضي المحتلة”.

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