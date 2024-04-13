رسالة شكر إسرائيلية لـ”وسيم يوسف” بسبب “السبايا والجواري”! (شاهد)

شكرت صفحة “إسرائيل بالعربية” الرسمية والتابعة لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي الداعية الإماراتي المثير للجدل وسيم يوسف، مستشهدةً برأيه حول “السبايا والجواري”.

ونشرت صفحة “إسرائيل بالعربية” مقطع فيديو لـ”يوسف”، وعلقت عليه بالقول: “الحق يعلو ولا يعلى عليه وشكرا للداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف على شرح واضح وشفاف في هذا الحديث عن السبايا والجواري، الذي عانت منه الإسرائيليات واليزيديات على حد سواء من قبل الدواعش على أشكالها نتمنى له موفور الصحة”.

الحق يعلو ولا يعلى عليه وشكرا للداعية الإماراتي الدكتور وسيم يوسف على شرح واضح وشفاف في هذا الحديث عن السبايا والجواري الذي عانت منه الإسرائيليات واليزيديات على حد سواء من قبل الدواعش على اشكالها نتمنى له موفور الصحة pic.twitter.com/0FKwad1oE1 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 10, 2024

وسيم يعلن إصابته بمرض سرطان ساركوما الخبيث

نهاية الشهر الماضي أعلن وسيم يوسف عن إصابته بمرض سرطان ساركوما الخبيث، والذي يعد من الأنواع السرطانية التي قد تصيب مواضع متنوعة من الجسم.

والساركوما مصطلح عام لمجموعة واسعة من السرطانات، التي تصيب العظام والأنسجة الرِّخوة.

وتَظهَر ساركوما النسيج الرِّخو في الأنسجة التي تربط وتدعم وتحيط بتراكيب الجسم الأخرى، والتي تتضمَّن العضلات، والدهون، والأوعية الدموية، والأوتار، وبطانة المفاصل.