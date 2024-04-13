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حاخام يهودي حريدي يغتصب أطفاله .. صحيفة عبرية تكشف التفاصيل

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حاخام يهودي حريدي يغتصب أطفاله

وطن – كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية تفاصيل ما وصفته جريمة جنسية هي الأكثر خطورة في المجتمع والمتمثلة في ارتكاب الاغتصاب بحق أطفاله والجمع في العلاقات الجنسية بين زوجته وأولاده

وقالت الصحيفة إن حاخاماً يهودياً أربعينياً معروفاً في المجتمع الحريدي اكتشف اغتصابه لأطفاله والجمع بينهم وبين زوجته في العلاقة المحرمة.

واللافت أن الحاخام يوصف بين أقرانه وسلطات الاحتلال بأنه شخصية معروفة في المجتمع اليهودي.

جرائم جنسية خطيرة

واكتشف ارتكاب رجل الدين اليهودي جرائم جنسية خطيرة ضد زوجته واثنتين من بناته”، إلى جانب الاعتداء على أطفاله الآخرين بالضرب.

وأوضحت الصحيفة أن الحاخام الأربعيني “متهم أيضا بالاغتصاب والتنصت على المكالمات الهاتفية، إلى جانب إهانة عائلته (..)”.

وولفتت يديعوت أحرنوت إلى أن السلطات قديمت لائحة اتهام ضد الرجل الأربعيني يوم الخميس بسبب سلسلة الجرائم الجنسية الخطيرة التي ارتكبها.

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وفي 2019 طلب المتهم من المشتكية أن تفتح فمها ويقطر على لسانها بضع قطرات من مادة خطيرة لا تزال طبيعتها مجهولة.

وأوضحت المشتكية أنه أخبرها أن المادة هي زيت الحشيش، وبعد حوالي ساعة شعرت زوجته بالسوء وأخبرت المتهم بذلك، فقادها إلى غرفة النوم وجردها من ملابسها، وقام باغتصابها وهي تبكي وفق قولها.

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