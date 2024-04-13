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بالفيديو.. إيران تهاجم إسرائيل وعشرات المسيرات الانتحارية تعبر أجواء العراق

بقلم
إيران تهاجم إسرائيل وعشرات المسيرات الانتحارية تعبر أجواء العراق

وطن – كشف موقع ” أكسيوس” في خبر عاجل له أن إيران تشن حاليا هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيرة بدون طيار.

وبالتزامن مع ما نقله الموقع الإخباري الأمريكية أغرقت مقاطع مصورة مواقع التواصل، وتوثق هذه المقاطع عبور عشرات الطائرات الإيرانية المسيرة لأجواء العراق في طريقها إلى إسرائيل.

ويعتقد أن الطائرات الإيرانية بدون طيار “انتحارية” التي ظهرت في سماء العراق هي من نوع “الشاهد 131 أو 136”.

وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية هذا الهجوم وأعلنت أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وذكرت حسابات عبر منصة “إكس” أن الهجوم انطلق من مدينة “كرمانشاه” في إيران، وأن أنظمة الدفاع والهجوم التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في حالة تأهب.

وكان وزير دفاع الاحتلال يواف غالانت صرح صباح، السبت، أن إسرائيل “تترقب عن كثب هجوما محتملا” عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة.

من جانبها نقلت قناة “الجزيرة” عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وضعت كل قواتها في حالة تأهب واتخذت إجراءات داخلية عديدة تحسبا لضربة إيرانية محتملة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن غالانت يجري تقييما أمنيا مع رئيس الأركان وكبار قادة المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال.

ويشار إلى أنه على مدار الساعات القليلة الماضية، اتخذت دول وشركات طيران عدة إجراءات احترازية، وسط ترقب إسرائيلي لهجوم من جانب إيران.

وأعلن الأردن إغلاق أجوائه أمام كافة رحلات الطيران القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، “في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة”.

وأظهرت مقاطع بدء سلطات الاحتلال إخلاء المجمعات التجارية في جميع المدن الإسرائيلية وفتح الملاجئ وإغلاق كافة الشواطئ.

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